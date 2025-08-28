Просчеты в охране труда привели к смерти геолога на «Южуралзолоте»

На шахте «Центральная» холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в Челябинской области недостатки в организации рабочих мест привели к смерти геолога. Как заявили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, материалы расследования служба направила в в правоохранительные органы.
«Ведомство завершило расследование несчастного случая со смертельным исходом в ПАО „ЮГК“. Несчастный случай произошел при ведении геологического сопровождения горных работ на участке „Центр“ шахты „Центральная“. Участковый геолог погиб в результате вдыхания воздуха с повышенным содержанием окиси углерода после пр
Инцидент произошел 4 июля. Причинами, кроме указанной, стали неудовлетворительное содержание рабочих мест, плохая организация производства работ. Со стороны руководства не обеспечен контроль и соблюдение трудовой дисциплины.
Проверяющие усмотрели в действиях должностных лиц административное правонарушение. Принято решение о возбуждении административного дела.
В августе 2024 года Ростехнадзор приостановил работу четырех шахт ЮГК. Причиной стало несоблюдение безопасности при производстве работ. Возобновить добычу удалось только к концу года.
В июле холдинг перешел в руки государства. Решение о национализации Советский райсуд Челябинска принял, согласившись с доводами Генпрокуратуры. Основной причиной стало лоббирование интересов бизнеса со стороны тогдашнего президента «УК ЮГК» Константина Струкова, который использовал для этого свой пост вице-спикера заксобрания области.
