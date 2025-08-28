Прибыль челябинских компаний за год упала на 34%

В Челябинской области прибыль компаний, завершивших первое полугодие с положительной динамикой, снизилась на 34,5%. Как подсчитали в Челябинскстате, за шесть месяцев 2025 года они заработали 585,4 млрд рублей против 787,7 млрд рублей годом ранее.
«Финансовые результаты работы. Прибыль: в 2024 году — 787 676 млн рублей, в 2025 году — 585 359 млрд рублей», — заявила пресс-служба Челябинскстата в отчете.
Треть компаний в июле отработали с убытком. Результат незначительно ниже показателя год назад. Тогда в первом полугодии убыточных — почти 27%.
По всем предприятиям сальдо положительное. Превышение прибыли над убытком превысило в июле 114,5 млрд рублей. В то же время показатель заметно снизился. Падение — в 3,3 раза.
Индекс производства снизился. Как показали расчеты, по итогам семи месяцев снижение выпуска достигло 5%.
