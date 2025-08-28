28 августа 2025

Прибыль челябинских компаний за год упала на 34%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский бизнес растерял треть своих прибылей
Челябинский бизнес растерял треть своих прибылей Фото:

В Челябинской области прибыль компаний, завершивших первое полугодие с положительной динамикой, снизилась на 34,5%. Как подсчитали в Челябинскстате, за шесть месяцев 2025 года они заработали 585,4 млрд рублей против 787,7 млрд рублей годом ранее.

«Финансовые результаты работы. Прибыль: в 2024 году — 787 676 млн рублей, в 2025 году — 585 359 млрд рублей», — заявила пресс-служба Челябинскстата в отчете.

Треть компаний в июле отработали с убытком. Результат незначительно ниже показателя год назад. Тогда в первом полугодии убыточных — почти 27%.

По всем предприятиям сальдо положительное. Превышение прибыли над убытком превысило в июле 114,5 млрд рублей. В то же время показатель заметно снизился. Падение — в 3,3 раза.

Индекс производства снизился. Как показали расчеты, по итогам семи месяцев снижение выпуска достигло 5%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области прибыль компаний, завершивших первое полугодие с положительной динамикой, снизилась на 34,5%. Как подсчитали в Челябинскстате, за шесть месяцев 2025 года они заработали 585,4 млрд рублей против 787,7 млрд рублей годом ранее. «Финансовые результаты работы. Прибыль: в 2024 году — 787 676 млн рублей, в 2025 году — 585 359 млрд рублей», — заявила пресс-служба Челябинскстата в отчете. Треть компаний в июле отработали с убытком. Результат незначительно ниже показателя год назад. Тогда в первом полугодии убыточных — почти 27%. По всем предприятиям сальдо положительное. Превышение прибыли над убытком превысило в июле 114,5 млрд рублей. В то же время показатель заметно снизился. Падение — в 3,3 раза. Индекс производства снизился. Как показали расчеты, по итогам семи месяцев снижение выпуска достигло 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...