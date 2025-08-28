28 августа 2025

Вдову челябинского участника СВО возмутили цены на бесплатном кладбище

С вдовы участника СВО потребовали 100 тысяч рублей за место на Преображенском кладбище
С вдовы участника СВО потребовали 100 тысяч рублей за место на Преображенском кладбище Фото:

С вдовы участника СВО из Челябинской области потребовали сто тысяч рублей за место на Преображенском кладбище на «Аллее ZOV» рядом с другими военными. Об этом рассказала сама женщина. Прокуратура организовала проверку по данному факту. 

«Я начала заниматься этим вопросом, обратилась к агенту. Он мне сказал, что место размером 200 на 140 сантиметров стоит 100 тысяч», — сказала Юлия, пишет сайт «74.ру».  

Со слов женщины, в середине июля они хоронили там родственника и тогда похороны предоставлялись бесплатно на аллее героев СВО. В фонде «Защитники Отечества» женщине сообщили, что недавно бесплатные места закончились. В администрации кладбища информацию про 100 тысяч ей подтвердили. 

В администрации Сосновского района пояснили, что земельный участок на Преображенском кладбище предоставляется бесплатно, но не в любом месте. «Участки для захоронения предоставляются на безвозмездной основе. Но оплате подлежат услуги по планировке участка перед захоронением, копке могилы, благоустройству участка после захоронения», — отметили в администрации района.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по данному факту. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. 

