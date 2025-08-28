Пять городов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее создание комфортной городской среды. О каждом из этих городов подробно рассказал губернатор Алексей Текслер.
«Недавно проекты наших городов Снежинска, Аши, Трехгорного, Южноуральска и Сима стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее создание комфортной городской среды. Каждый из них самобытный и сделан для комфорта и привлекательности наших муниципалитетов», — написал Текслер в своем telegram-канале.
В Снежинске создается «Событийная площадь» в парке культуры и отдыха на озере Синара. У объекта появится новая инфраструктура и зоны отдыха.
В Аше в рамках проекта «Цветок Урала» будут благоустроены зоны и площадки. Улица Мира, где расположено несколько исторических объектов, станет современным благоустроенным пространством.
В Симе проект «Изумрудная лагуна» включает в себя благоустроенный пляж, детскую площадку и лыжероллерную трассу, домики и беседки для барбекю. В Трехгорном «Парк поколений» свяжет спортивный кластер со стадионом «Труд» и Тропу здоровья. У жителей города появится рекреационный маршрут, где жители всех возрастов смогут отдохнуть.
В Южноуральске проект «Новая энергия Ю» предполагает создание зон для отдыха и спорта. Также появятся игровые пространства, скейт-парк и воркаут-зона. «Год от года все наши муниципалитеты меняются, становятся лучше и комфортнее для жителей», — отметил Текслер.
В числе победивших в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды оказались 19 проектов из регионов Уральского федерального округа, сообщили ранее в пресс-службе полпредства. Подведение итогов конкурса состоялось в Казани.
