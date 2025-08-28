28 августа 2025

Текслер рассказал про челябинские города, победившие во Всероссийском конкурсе на создание комфортной среды

Челябинские города победили в конкурсе на создание комфортной среды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пять челябинских городов получат новые пространства для отдыха
Пять челябинских городов получат новые пространства для отдыха Фото:

Пять городов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее создание комфортной городской среды. О каждом из этих городов подробно рассказал губернатор Алексей Текслер. 

«Недавно проекты наших городов Снежинска, Аши, Трехгорного, Южноуральска и Сима стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее создание комфортной городской среды. Каждый из них самобытный и сделан для комфорта и привлекательности наших муниципалитетов», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

В Снежинске создается «Событийная площадь» в парке культуры и отдыха на озере Синара. У объекта появится новая инфраструктура и зоны отдыха. 

В Аше в рамках проекта «Цветок Урала» будут благоустроены зоны и площадки. Улица Мира, где расположено несколько исторических объектов, станет современным благоустроенным пространством.

В Симе проект «Изумрудная лагуна» включает в себя благоустроенный пляж, детскую площадку и лыжероллерную трассу, домики и беседки для барбекю. В Трехгорном «Парк поколений» свяжет спортивный кластер со стадионом «Труд» и Тропу здоровья. У жителей города появится рекреационный маршрут, где жители всех возрастов смогут отдохнуть.

В Южноуральске проект «Новая энергия Ю» предполагает создание зон для отдыха и спорта. Также появятся игровые пространства, скейт-парк и воркаут-зона. «Год от года все наши муниципалитеты меняются, становятся лучше и комфортнее для жителей», — отметил Текслер. 

В числе победивших в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды оказались 19 проектов из регионов Уральского федерального округа, сообщили ранее в пресс-службе полпредства. Подведение итогов конкурса состоялось в Казани.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пять городов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее создание комфортной городской среды. О каждом из этих городов подробно рассказал губернатор Алексей Текслер.  «Недавно проекты наших городов Снежинска, Аши, Трехгорного, Южноуральска и Сима стали победителями Всероссийского конкурса на лучшее создание комфортной городской среды. Каждый из них самобытный и сделан для комфорта и привлекательности наших муниципалитетов», — написал Текслер в своем telegram-канале.  В Снежинске создается «Событийная площадь» в парке культуры и отдыха на озере Синара. У объекта появится новая инфраструктура и зоны отдыха.  В Аше в рамках проекта «Цветок Урала» будут благоустроены зоны и площадки. Улица Мира, где расположено несколько исторических объектов, станет современным благоустроенным пространством. В Симе проект «Изумрудная лагуна» включает в себя благоустроенный пляж, детскую площадку и лыжероллерную трассу, домики и беседки для барбекю. В Трехгорном «Парк поколений» свяжет спортивный кластер со стадионом «Труд» и Тропу здоровья. У жителей города появится рекреационный маршрут, где жители всех возрастов смогут отдохнуть. В Южноуральске проект «Новая энергия Ю» предполагает создание зон для отдыха и спорта. Также появятся игровые пространства, скейт-парк и воркаут-зона. «Год от года все наши муниципалитеты меняются, становятся лучше и комфортнее для жителей», — отметил Текслер.  В числе победивших в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды оказались 19 проектов из регионов Уральского федерального округа, сообщили ранее в пресс-службе полпредства. Подведение итогов конкурса состоялось в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...