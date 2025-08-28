28 августа 2025

В Копейске на День города изменят движение автобусов. Карта

В Копейске на День города и День шахтера изменят 11 маршрутов
В Копейске на День города и День шахтера изменят 11 маршрутов Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 30 августа во время празднования Дня города и Дня шахтера изменят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«С 16:00 до 00:00 будет ограничено движение на нескольких участках. На проспекте Славы от перекрестка с проспектом Победы до перекрестка с переулком Свободы и на проспекте Победы от перекрестка с проспектом Славы до дома по адресу проспект Победы, 20 (магазин „Полет“)», — уточнили в пресс-службе.

Автобусы направят по объездным маршрутам:

  • №6, №12с, №16, №19, №28с, №217 — по Коммунистическому проспекту: Автовокзал — проспект Победы — проспект Коммунистический — проспект Ильича — проспект Славы;
  • №4, №26, №123, №172 — в объезд проспекта Победы в прямом и обратном направлениях: Автовокзал — Сутягина — Лихачева — 4-й Пятилетки — Фруктовая;
  • №18к — при выполнении кольца по городу по Коммунистическому проспекту: Автовокзал — Ленина — проспект Ильича — Коммунистический проспект — Автовокзал.
Участки перекроют с 16:00 до 00:00
Участки перекроют с 16:00 до 00:00
Фото:

