В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 30 августа во время празднования Дня города и Дня шахтера изменят маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«С 16:00 до 00:00 будет ограничено движение на нескольких участках. На проспекте Славы от перекрестка с проспектом Победы до перекрестка с переулком Свободы и на проспекте Победы от перекрестка с проспектом Славы до дома по адресу проспект Победы, 20 (магазин „Полет“)», — уточнили в пресс-службе.
Автобусы направят по объездным маршрутам:
- №6, №12с, №16, №19, №28с, №217 — по Коммунистическому проспекту: Автовокзал — проспект Победы — проспект Коммунистический — проспект Ильича — проспект Славы;
- №4, №26, №123, №172 — в объезд проспекта Победы в прямом и обратном направлениях: Автовокзал — Сутягина — Лихачева — 4-й Пятилетки — Фруктовая;
- №18к — при выполнении кольца по городу по Коммунистическому проспекту: Автовокзал — Ленина — проспект Ильича — Коммунистический проспект — Автовокзал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!