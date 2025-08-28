Депутат Государственной Думы РФ Валерий Гартунг посетил деревню Таянды Челябинской области и пообщался с местными жителями, которые пожаловались на свои проблемы. Об этом Гартунг написал в соцсетях.
«Люблю маленькие уральские деревеньки. Охватывает ностальгия по студенческой юности, когда я летом работал на комбайне. Да и люди в деревнях живут замечательные. Приятно с ними поговорить. Но и проблем, конечно, много. Сегодня был в деревне Таянды», — написал Гартунг в своем telegram-канале.
Деревня Таянды относится к сельскому поселению Еманжелинка, где жители бунтуют против главы поселка. Гартунг был в Еманжелинке несколько дней назад. Проблемы в двух населенных пунктах схожие. В Таяндах на дорогу к школе не хватило одного километра асфальта. При этом на дорогу к магазину хватило. «Ничего удивительного, если глава думает только о своем кармане», — отметил Гартунг.
Местные пожаловались депутату на дорогую электроэнергию, отсутствие газа, проблемы с дровами. Кроме того, по главной дороге постоянно ездят большегрузы и карьерные самосвалы, из кузовов которых иногда выпадают огромные камни. Жители попросили у депутата помощи. «Будем работать. Обязательно встречусь с главой района, обсужу с ним все вопросы жителей», — добавил Гартунг.
Но были и позитивные моменты, сообщил депутат. Местный житель подошел поблагодарить за помощь в перерасчете и увеличении пенсии. Практически в каждом поселке Челябинской области и в каждой деревне есть жители, которым удалось помочь добиться справедливости.
Гартунг ранее посещал поселок Еманжелинка, где построили магазин внутри дворов. Магазинов в поселке достаточно, а детских и спортивных площадок явно не хватает. Гартунг намерен обратиться с этим вопросом в правоохранительные органы.
