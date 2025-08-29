Прокуратура помогла челябинскому инвалиду с курсом химиотерапии

Сотрудники прокуратуры помогли инвалиду 1 группы из Челябинской области с прохождением курса химиотерапии. Историю женщины рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.
«Заявительница является инвалидом 1 группы и проходит курс химиотерапии в связи с онкологией. ГБУЗ „Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины“ она направлена в ГАУЗ „ОКБ № 3“ для поддерживающего лечения, в том числе противоопухолевым препаратом. Однако в течение двух месяце и трех курсов лечения он пациенту не предоставлялся по причине отсутствия в учреждении здравоохранения. При этом препарат имелся в других медорганизациях и в дефектуре не состоял, однако больницей запрос для его получения не направлялся», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления.
После прокурорской проверки главному врачу «тройки» было внесено представление, а заведующий центром оказания онкологической помощи привлечен к дисциплинарной ответственности. Женщина, в свою очередь, обеспечена лекарством до конца октября этого года.
