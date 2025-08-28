Задержанные ФСБ фигуранты дела о мошенничестве в стенах ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Татьяна Вяткина и Гаик Рафаэлян предстанут перед судом. Расследование дела в их отношении завершено, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. При этом, как сообщили в прокуратуре области, дело в отношении их бывшего начальника в лице Дмитрия Ростовцева выделено в отдельное производство. По данным URA.RU, с февраля он находится на СВО.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников одной из больниц областного центра, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Прокурором области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Вяткина и Рафаэлян были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в августе 2024 года. Предварительно они вступили в преступный сговор с Ростовцевым. Они фиктивно трудоустраивали работников, а заработную плату оставляли себе. Схема действовала с декабря 2021 года по май 2024 года. За это время группа нажилась на сумму более 3,3 млн рублей.
После задержания Вяткина созналась в содеянном. Ростовцев и Рафаэлян вину отрицали. В начале 2025 года уже бывший главврач подписал контракт с Минобороны РФ. По данным URA.RU, с февраля он находится на СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!