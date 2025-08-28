28 августа 2025

В Челябинске на северо-западе построят крупный жилой квартал с детсадом. Скрин

В Калининском районе Челябинска в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева и Ижевской построят 10-этажный жилой комплекс с детским садом на 170 мест и магазином. Документация по планировке территории одобрена на общественных обсуждениях градостроительной комиссией, сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевской, местного проезда в Калининском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

На территории планируется возвести 10-этажный высотный дом площадью 1688-2018 квадратных метров, магазин 600 квадратных метров и детский сад на 170 мест. Согласно документации инициатор проекта — компания ООО «Капитал». 

Также на северо-западе в Челябинске на месте автостоянки возведут высотный жилой комплекс площадью 13 700 квадратных метров с детсадом, подземным паркингом и эксплуатируемой крышей. Новый ЖК появится на пересечении улиц Чичерина, Университетской набережной и Братьев Кашириных. Ради строительства комплекса снесут автостоянку.

ЖК построят в Калининском районе Челябинска в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева и Ижевской
