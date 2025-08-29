Завкафедрой ЮУрГУ предстанет перед судом за получение взяток от студентов

В Озерский горсуд Челябинской области поступили материалы по уголовному делу в отношении задержанного ФСБ завкафедрой «Современные образовательные технологии» Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ Александра Прохорова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу окончено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Следователем следственного отдела по городу Аша СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в Озерский суд для рассмотрения по существу.
Прохоров был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в получении взяток от студентов и служебном подлоге. Якобы за деньги он проставлял им отметки за экзамены без их фактического проведения. Схема действовала с 2022 по 2023 годы. За это время заведующий обогатился на сумму более 1 млн рублей.
Прохоров «принимал» экзамены дистанционно. Среди тех, кто платил ему деньги, стали студенты со всей области. Они переводили суммы ему на карту. Всего по делу проходит 20 студентов.
