В Челябинской области начинается летне-осенний сезон охоты на дичь

В Челябинской области с 30 августа стартует сезон летне-осенней охоты на водоплавающую дичь. В министерстве экологии региона напомнили о правилах охоты и мерах безопасности при обращении с оружием.
«Завтра, 30 августа, на территории нашего региона открывается летне-осенняя охота на водоплавающую дичь, что сопровождается массовым выездом охотников в охотничьи угодья. Напоминаем о необходимости соблюдения правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием, а также мер пожарной безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешающий хранение, ношение и добычу. При охоте на закрепленных охотничьих угодьях важно иметь путевку. Документы должны быть с собой, а не дома или в машине.
Охотиться разрешено только в соответствующих местах. Норма добычи не должна превышать указанную в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Для безопасности запрещен стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров.
За нарушение правил допускается лишение права охотиться на год и более, возможно привлечение к административной ответственности со штрафом и выплатой ущерба. при нарушении также можно лишиться оружия и транспорта, использовавшихся при совершении преступлений.
В Аргаяшском районе ранее водитель внедорожника проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Как выяснилось позднее, в машине находились трое браконьеров, сообщили в Главном Управлении МВД России по региону. Уезжая от полицейских, браконьеры попытались избавиться от двух убитых косуль.
