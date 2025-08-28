28 августа 2025

В Челябинской области начинается летне-осенний сезон охоты на дичь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сезон охоты начинается завтра
Сезон охоты начинается завтра Фото:

В Челябинской области с 30 августа стартует сезон летне-осенней охоты на водоплавающую дичь. В министерстве экологии региона напомнили о правилах охоты и мерах безопасности при обращении с оружием. 

«Завтра, 30 августа, на территории нашего региона открывается летне-осенняя охота на водоплавающую дичь, что сопровождается массовым выездом охотников в охотничьи угодья. Напоминаем о необходимости соблюдения правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием, а также мер пожарной безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешающий хранение, ношение и добычу. При охоте на закрепленных охотничьих угодьях важно иметь путевку. Документы должны быть с собой, а не дома или в машине. 

Охотиться разрешено только в соответствующих местах. Норма добычи не должна превышать указанную в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Для безопасности запрещен стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров. 

За нарушение правил допускается лишение права охотиться на год и более, возможно привлечение к административной ответственности со штрафом и выплатой ущерба. при нарушении также можно лишиться оружия и транспорта, использовавшихся при совершении преступлений.

В Аргаяшском районе ранее водитель внедорожника проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Как выяснилось позднее, в машине находились трое браконьеров, сообщили в Главном Управлении МВД России по региону. Уезжая от полицейских, браконьеры попытались избавиться от двух убитых косуль. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 30 августа стартует сезон летне-осенней охоты на водоплавающую дичь. В министерстве экологии региона напомнили о правилах охоты и мерах безопасности при обращении с оружием.  «Завтра, 30 августа, на территории нашего региона открывается летне-осенняя охота на водоплавающую дичь, что сопровождается массовым выездом охотников в охотничьи угодья. Напоминаем о необходимости соблюдения правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием, а также мер пожарной безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешающий хранение, ношение и добычу. При охоте на закрепленных охотничьих угодьях важно иметь путевку. Документы должны быть с собой, а не дома или в машине.  Охотиться разрешено только в соответствующих местах. Норма добычи не должна превышать указанную в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Для безопасности запрещен стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров.  За нарушение правил допускается лишение права охотиться на год и более, возможно привлечение к административной ответственности со штрафом и выплатой ущерба. при нарушении также можно лишиться оружия и транспорта, использовавшихся при совершении преступлений. В Аргаяшском районе ранее водитель внедорожника проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке. Как выяснилось позднее, в машине находились трое браконьеров, сообщили в Главном Управлении МВД России по региону. Уезжая от полицейских, браконьеры попытались избавиться от двух убитых косуль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...