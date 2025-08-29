В Челябинске устроили праздник, посвященный завершению трехлетнего проекта. Фото

В Челябинске устроили праздник, посвященный завершению благоустройства набережной в микрорайоне Чурилово, которое началось в 2022 году. Праздник организовали депутаты Челябинской городской думы Кирилл Ветхов и Юрий Скалунов совместно с предпринимателями и администрацией Тракторозаводского района.

«Положительные изменения в Челябинске заметны. В каждом районе теперь есть современные, интересные, красивые общественные пространства, где можно отдохнуть с удовольствием, в которых приятно находиться. Этот проект — и пляж, и набережная — появились благодаря выбору людей. Наиболее активным жителям мы с коллегами вручили награды и подарки», — сообщил Юрий Скалунов.

Праздник сопровождался выступлениями шоу-балета и вокалистов, гостей развлекали фокусники и аниматоры, на интерактивных площадках проводились состязания и конкурсы, шоу мыльных пузырей и прочие развлечения. Традиционная сладкая вата и другие угощения были приготовлены для детей и для взрослых.

«Не каждый день, да и не каждый год в Челябинске появляются такие прекрасные объекты, где приятно погулять и которые не стыдно показать гостям города. Думаю, это место станет любимым у жителей района, центром притяжения», — подчеркнул Кирилл Ветхов.

Преображение береговой линии озера Первого началось в 2022 году, когда по инициативе жителей Чурилово был построен муниципальный пляж. В 2024 году началось строительство набережной в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при этом были учтены замечания и дополнения, высказанные людьми в ходе публичных слушаний по проекту.

Сейчас работы завершены. На берегу появились прогулочные зоны и велодорожки, роллердром, детский игровой городок и несколько спортивных площадок: многофункциональная — для игры в баскетбол и с мягким покрытием для мини футбола. Укреплена береговая линия, установлены ограждения, есть обустроенные спуски к воде.

Прогулочные зоны оснащены освещением и видеонаблюдением. Общая стоимость работ составила 106 миллионов рублей.

