Депутат Зоголь получил ранение в Херсонской области при обстреле ВСУ

В селе Великие Копани произошла атака беспилотника на гражданский автомобиль, в результате которой пострадал депутат Совета депутатов Алешкинского округа Алексей Зоголь. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.
«Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Состояние уточняется», — написал глава округа в telegram-канале. Он также отметил, что вместе с Зоголем в автомобиле находился еще один местный житель. По данным Хоменко, удар был нанесен около 19:30. Беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на машину, после чего транспортное средство загорелось. «В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата Совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя.
