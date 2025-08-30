30 августа 2025

Депутат Зоголь получил ранение в Херсонской области при обстреле ВСУ

Депутат госпитализирован
Депутат госпитализирован Фото:
В селе Великие Копани произошла атака беспилотника на гражданский автомобиль, в результате которой пострадал депутат Совета депутатов Алешкинского округа Алексей Зоголь. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

«Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Состояние уточняется», — написал глава округа в telegram-канале. Он также отметил, что вместе с Зоголем в автомобиле находился еще один местный житель. По данным Хоменко, удар был нанесен около 19:30. Беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас на машину, после чего транспортное средство загорелось. «В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата Совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя.

