Пермский театр кукол в ближайшую неделю представит зрителям четыре постановки. Одна из них — «Любопытный щенок» (0+) — будет сыграна прямо в фойе театра. Что еще ждет публику в театре кукол — в обзоре URA.RU.
«Любопытный щенок» (0+)
Это история о любопытстве, открытии новых горизонтов, дружбе и о том тепле, которое может остаться в сердце навсегда. «Любопытный щенок» идеально подойдет для первого визита в театр — интерактивная постановка подарит ощущение уюта, добра и заботы, говорят в театре. Ближайшие показы состоятся 2, 3 и 4 сентября в 11:00.
«Как на Машу зубки обиделись» (0+)
Музыкально-предупредительное представление расскажет, как однажды утром девочка Маша проснулась и обнаружила, что от нее сбежали собственные зубы. Все потому, что она не любила их чистить, а только и знала, что грызть орехи и вредные леденцы. Чтобы найти зубы и вернуть их, Маша вместе с попугаем отправляются в путь. Ближайшие показы состоятся 2, 3 и 4 сентября в 19:00.
«Цветные истории» (0+)
Спектакль расскажет о временах года. Это не просто представление, но интерактивное общение артистов и зрителей. Будут игры и физические опыты. Каждый «эпизод» — это одновременно спектакль, развивающая игра, индивидуальное общение с ребенком и мастер-класс для родителей. Ближайшие показы состоятся 6 и 7 сентября в 11:00.
«Дюймовочка» (0+)
Создатели этого спектакля предлагают игру по мотивам всем известной сказки, это будет своеобразный спектакль-путешествие вместе с Дюймовочкой. Актеры поведут малышей и их родителей дорогами сказки и перевоплотятся во всех героев: жениха, который умел только квакать, майского жука, крота в бархатной шубке, полевую мышь и других. А зрителям предстоит пережить эти приключения и понять, что нет ничего невозможного, если ты по-настоящему веришь в чудо. Ближайшие показы состоятся 6 и 7 сентября в 13:30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!