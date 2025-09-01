Мэрия Нижневартовска сделала заявление о провокационном посте в соцсетях

Мэрия Нижневартовска назвала фейком провокационный пост в соцсетях
В администрации Нижневартовска назвали фейком скандальный пост, распространяемый в соцсетях
В администрации Нижневартовска назвали фейком скандальный пост, распространяемый в соцсетях Фото:

Мэрия Нижневартовска прокомментировала информацию о скандальном объявлении, якобы размещенном в одной из школ города и дискриминировавшем учеников по национальному признаку. Администрация в своем telegram-канале назвала публикацию фейком.

«Распространяемое фото и текст — подделка. Они ранее публиковались в других городах Югры и России с тем же упоминанием „школы №3“. Цель подобных вбросов — провокация и попытка разобщить жителей нашего многонационального города», — говорится в сообщении telegram-канала «Нижневартовск Официально».

Ранее в соцсетях появилась фотография «объявления», где родителей учеников просили напомнить детям о правилах поведения и необходимости «соблюдения гигиену». Эта информация оказалась фейковой.

