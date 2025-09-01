В поселке Белый Яр открылся новый корпус школы № 3 на 1100 мест. В торжественной линейке приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«1 сентября — это всегда прекрасная возможность вспомнить и поблагодарить наших замечательных учителей. Сегодня мы сказали слава благодарности коллективам школ всего нашего округа за их работу, их бесценный труд, за их терпение, за то, что они сегодня делятся своими знаниями, навыками, мудростью с подрастающим поколением», — отметил глава региона.
В новой школе совместно с СурГУ реализуются проекты «Инженерный вызов» и «Медицинская информатика». «Благодаря новому зданию расширен перечень программ дополнительного образования. В их число вошли технологические кружки и спортивные объединения по программам плавания, футбола, баскетбола, волейбола и скалолазания», — сообщил Кухарук.
Школу возводили сразу в рамках двух программ: региональной («Строительство») и муниципальной («Образование Сургутского района»). Она обошлась в 3,2 миллиарда рублей: 1,8 млрд рублей направлено из бюджета округа. Еще 0,9 миллиардов составило федерально финансирование, а полмиллиарда вложил муниципалитет.
На эти деньги было также проведено благоустройство территории. Площадь школы — 24 тысячи квадратных метров, в ней, кроме учебных классов, разместились лаборатории, спортивные залы, студии и бассейн. В учреждении создана безбарьерная среда для детей с ограничениями по состоянию здоровья.
«Строили по концессии — это достаточно сложный механизм. У нас это уже третья школа по концессионному соглашению. Первая была в Нижнесортымском, потом — Солнечный и Белый Яр. Школа сегодня — это центр притяжения. Скажем так, учебный процесс — это, наверное, только треть времени, две трети — это внеучебный, там внеурочный процесс, то есть здесь можно и спортом заниматься, и наукой, и творчеством. Здесь создано все для того, чтобы не только в рамках школьной программы обучаться, но и полезно провести время: здесь и театр, и коворкинг», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Ранее URA.RU писало о том, что новая школа распахнет свои двери 1 сентября. Вновь построенный корпус принял большую часть учеников первой и третьей Белоярских школ, его открытие позволило перевести всех школьников поселка на обучение в одну смену.
