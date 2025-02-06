06 февраля 2025

«Стал им противен»: парализованного свердловчанина бросили друзья. Видео

Свердловчанин, ставший инвалидом из-за тяжелой травмы головы, остался без друзей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клиника Волковой. Екатеринбург , шошорин андрей
Андрей Шошорин прикован к инвалидной коляске с 2021 года Фото:

Свердловчанин Андрей Шошорин получил тяжелую травму головы в 2015 году, а уже в 2021-м его состояние резко ухудшилось, и парень оказался прикованным к инвалидной коляске. Друзья, шокированные его положением, сначала начали избегать встреч, а затем полностью прекратили общение. Забота об Андрее полностью легла на маму и сестру. О том, как неуточненный диагноз едва не лишил уральца надежды, — в материале URA.RU.

Андрей родился в апреле 1989-го в Тюменской области. В родном регионе он закончил школу, а затем поступил в Югорский индустриальный техникум. В 2011 году вместе с матерью и сестрой он переехал в свердловский Карпинск — на родину матери. На новом месте Андрей устроился на работу в строительную компанию, где отвечал за техническое обслуживание зданий. В свободное время он встречался с друзьями, наслаждаясь размеренной жизнью.

В 2015-м мать заметила, что походка Андрея изменилась — он стал волочить ногу, а позже начали проявляться приступы дезориентации. Семья забила тревогу и обратилась за медицинской помощью. Сначала Андрея обследовали в Карпинске, затем — в Екатеринбурге. Диагноз долго не удавалось установить.

Клиника Волковой. Екатеринбург
Пока Андрей передвигается с помощью инвалидной коляски
Фото:

«Сначала мне говорили, что это рассеянный склероз, потом предполагали митохондриальную энцефалопатию, адренолейкодистрофию или болезнь Лебера. Тем временем самочувствие ухудшалось. Я продолжал работать и водить машину, пока через год (в 2016-м — прим. ред.) мне поставили диагноз — другая наследственная атаксия (при которой нарушена способность управлять движениями — прим. ред.). Мне сообщили, что болезнь неизлечима, а ее развитие может быть как медленным, так и молниеносным. Прогнозы никто не давал. Все что мне предложили — это оформить вторую группу инвалидности», — вспоминает Андрей.

Состояние постепенно ухудшалось, работать становилось все тяжелее, и в итоге Андрей уволился. В августе 2021-го, из-за болезни потеряв равновесие, он упал в подъезде и сильно ударился головой. Соседи помогли донести Андрея до дома и уложить в постель. Очнувшись, он обнаружил, что не может двигать руками и ногами. «Я стал лежачим и не мог ничего делать самостоятельно. Мама с сестрой в панике отвезли меня к неврологу. Врач объяснила, что травма головы ускорила процесс инвалидности и изменить ситуацию уже невозможно. И посоветовала оформить первую группу инвалидности, что позже и сделали. С тех пор мама и сестра ухаживали за мной, помогая во всем».

Клиника Волковой. Екатеринбург
Андрея везде сопровождает мама
Фото:

Сначала, когда изменения в его состоянии не были столь явными, друзья навещали Андрея несколько раз. Однако со временем их визиты — и даже телефонные звонки — прекратились.

«Можно сказать, что друзья отвернулись от меня. Если моя мама сама не звонит и не просит о помощи (а такое было всего пару раз), инициативы с их стороны вообще нет. До меня даже доходили слухи, что я стал им противен. Дело в том, что во время еды или питья изо рта может что-то выливаться, так как мышцы слабые. Я понимаю, что не каждому легко спокойно воспринимать такое. Сначала я переживал, а потом принял то, что, кроме мамы и сестры, никому не нужен — да возможно, и никогда не был нужен».

В конце 2023-го семья узнала о клинике 'Реабилитация Доктора Волковой' и захотела пройти там лечение. Однако через благотворительные фонды получить поддержку не удалось, поэтому они решили самостоятельно собрать деньги на реабилитацию.

Клиника Волковой. Екатеринбург
Андрей выполняет все упражнения, которые рекомендованы инструктором
Фото:

«Я связалась с неврологом Ириной Волковой по видеосвязи, она осмотрела Андрея и порекомендовала привезти его на прием. Мы собрали деньги, и в январе [2025-го] приехали в клинику. После начала курса появились первые успехи — сын начал держать ложку, хоть и неуверенно. Врачи засомневались в диагнозе и направили нас на МРТ. Сейчас ждем своей очереди, надеемся уточнить диагноз. Есть небольшая надежда, что сын сможет ходить, пусть даже с тростью», — поделилась Екатерина — мама Андрея.

В разговоре с URA.RU Ирина Волкова подчеркнула, что течение болезни у Андрея отличается необычными особенностями для его диагноза. «Если заболевание является наследственным, состояние пациентов обычно только ухудшается, и прогресса быть не может. Однако у Андрея хотя и минимальный, но все же есть прогресс: он учится держать ложку, и хоть получается это пока плохо, раньше он не мог этого вовсе. Поэтому я настояла на проведении ему МРТ, ведь после падения он мог повредить спинной или головной мозг. Пока делать выводы рано, но важно, что Андрей старается, а это порой играет ключевую роль в реабилитации», — отметила невролог.

Сам Андрей признался, что, узнав в 2016 году о генетической природе своей болезни и отсутствии способов ее лечения, потерял надежду в нормальное будущее. «А теперь у меня появилась вера в свои силы и ясная цель. Я хочу научиться снова ходить. Пусть вернуть все навыки в первоначальном виде, возможно, не удастся, но я уверен, что смогу самостоятельно себя обслуживать, даже если останусь хромым. Кроме того, как и любой человек, я мечтаю о семье, любимой жене и детях».

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Свердловчанин Андрей Шошорин получил тяжелую травму головы в 2015 году, а уже в 2021-м его состояние резко ухудшилось, и парень оказался прикованным к инвалидной коляске. Друзья, шокированные его положением, сначала начали избегать встреч, а затем полностью прекратили общение. Забота об Андрее полностью легла на маму и сестру. О том, как неуточненный диагноз едва не лишил уральца надежды, — в материале URA.RU. Андрей родился в апреле 1989-го в Тюменской области. В родном регионе он закончил школу, а затем поступил в Югорский индустриальный техникум. В 2011 году вместе с матерью и сестрой он переехал в свердловский Карпинск — на родину матери. На новом месте Андрей устроился на работу в строительную компанию, где отвечал за техническое обслуживание зданий. В свободное время он встречался с друзьями, наслаждаясь размеренной жизнью. В 2015-м мать заметила, что походка Андрея изменилась — он стал волочить ногу, а позже начали проявляться приступы дезориентации. Семья забила тревогу и обратилась за медицинской помощью. Сначала Андрея обследовали в Карпинске, затем — в Екатеринбурге. Диагноз долго не удавалось установить. «Сначала мне говорили, что это рассеянный склероз, потом предполагали митохондриальную энцефалопатию, адренолейкодистрофию или болезнь Лебера. Тем временем самочувствие ухудшалось. Я продолжал работать и водить машину, пока через год (в 2016-м — прим. ред.) мне поставили диагноз — другая наследственная атаксия (при которой нарушена способность управлять движениями — прим. ред.). Мне сообщили, что болезнь неизлечима, а ее развитие может быть как медленным, так и молниеносным. Прогнозы никто не давал. Все что мне предложили — это оформить вторую группу инвалидности», — вспоминает Андрей. Состояние постепенно ухудшалось, работать становилось все тяжелее, и в итоге Андрей уволился. В августе 2021-го, из-за болезни потеряв равновесие, он упал в подъезде и сильно ударился головой. Соседи помогли донести Андрея до дома и уложить в постель. Очнувшись, он обнаружил, что не может двигать руками и ногами. «Я стал лежачим и не мог ничего делать самостоятельно. Мама с сестрой в панике отвезли меня к неврологу. Врач объяснила, что травма головы ускорила процесс инвалидности и изменить ситуацию уже невозможно. И посоветовала оформить первую группу инвалидности, что позже и сделали. С тех пор мама и сестра ухаживали за мной, помогая во всем». Сначала, когда изменения в его состоянии не были столь явными, друзья навещали Андрея несколько раз. Однако со временем их визиты — и даже телефонные звонки — прекратились. «Можно сказать, что друзья отвернулись от меня. Если моя мама сама не звонит и не просит о помощи (а такое было всего пару раз), инициативы с их стороны вообще нет. До меня даже доходили слухи, что я стал им противен. Дело в том, что во время еды или питья изо рта может что-то выливаться, так как мышцы слабые. Я понимаю, что не каждому легко спокойно воспринимать такое. Сначала я переживал, а потом принял то, что, кроме мамы и сестры, никому не нужен — да возможно, и никогда не был нужен». В конце 2023-го семья узнала о клинике 'Реабилитация Доктора Волковой' и захотела пройти там лечение. Однако через благотворительные фонды получить поддержку не удалось, поэтому они решили самостоятельно собрать деньги на реабилитацию. «Я связалась с неврологом Ириной Волковой по видеосвязи, она осмотрела Андрея и порекомендовала привезти его на прием. Мы собрали деньги, и в январе [2025-го] приехали в клинику. После начала курса появились первые успехи — сын начал держать ложку, хоть и неуверенно. Врачи засомневались в диагнозе и направили нас на МРТ. Сейчас ждем своей очереди, надеемся уточнить диагноз. Есть небольшая надежда, что сын сможет ходить, пусть даже с тростью», — поделилась Екатерина — мама Андрея. В разговоре с URA.RU Ирина Волкова подчеркнула, что течение болезни у Андрея отличается необычными особенностями для его диагноза. «Если заболевание является наследственным, состояние пациентов обычно только ухудшается, и прогресса быть не может. Однако у Андрея хотя и минимальный, но все же есть прогресс: он учится держать ложку, и хоть получается это пока плохо, раньше он не мог этого вовсе. Поэтому я настояла на проведении ему МРТ, ведь после падения он мог повредить спинной или головной мозг. Пока делать выводы рано, но важно, что Андрей старается, а это порой играет ключевую роль в реабилитации», — отметила невролог. Сам Андрей признался, что, узнав в 2016 году о генетической природе своей болезни и отсутствии способов ее лечения, потерял надежду в нормальное будущее. «А теперь у меня появилась вера в свои силы и ясная цель. Я хочу научиться снова ходить. Пусть вернуть все навыки в первоначальном виде, возможно, не удастся, но я уверен, что смогу самостоятельно себя обслуживать, даже если останусь хромым. Кроме того, как и любой человек, я мечтаю о семье, любимой жене и детях».
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