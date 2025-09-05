До 519 тысяч рублей: какие вакансии с высокими зарплатами предлагают студентам в Перми

Пермским студентам предлагают работу с зарплатой до 519 тысяч рублей
В Перми студент может подрабатывать водителем-курьером за зарплату более 519 тысяч
В Перми студент может подрабатывать водителем-курьером за зарплату более 519 тысяч

В Перми водитель-курьер может зарабатывать до 519 200 рублей в месяц. Эта вакансия также доступна для студентов. О других высокооплачиваемых должностях, на которые могут претендовать учащиеся, рассказали URA.RU в hh.ru.

«Топ-10 вакансий для студентов с высокой зарплатой в Перми. На первом месте оказалась вакансия водителя-курьера с зарплатой от 201 600 до 519 200 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает позиция специалиста в федеральной компании (от 250 000 рублей). Далее следует должность менеджера по продажам автомобилей (от 200 000 рублей)», — сообщили URA.RU в hh.ru.

От 190 000 до 270 000 рублей может зарабатывать помощник руководителя. Сотруднику торгового зала готовы платить от 130 000 рублей, а менеджеру по получению кайфа — от 120 000 до 200 000 рублей. В подборку также вошли позиции водителя автобетононасоса (от 120 000 до 180 000 рублей), курьера на велосипеде (до 140 560 рублей) и менеджера в детской онлайн-академии (от 100 000 до 200 000 рублей).

