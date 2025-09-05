Челябинский «Трактора» раскрыл состав на первый матч сезона 2025/2026

Челябинский «Трактор» опубликовал состав на первый матч сезона 2025/2026
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Трактор» начинает новый сезон в КХЛ
«Трактор» начинает новый сезон в КХЛ Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» раскрыл состав команды на первый матч сезона 2025/2026 с ярославским «Локомотивом» 5 сентября. Информация появилась в официальном telegram-канале клуба.

«Состав на Кубок Открытия такой. Вратари — Дригер (60), Мыльников (20). Первое звено — Ливо (90), Светлаков (87), Дер-Аргучинцев (85), Дронов (2), Телегин (72)», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в официальном telegram-канале. 

Во втором звене сыграют — Коршков (96), Кадейкин (78), Дюбе (92), Коромыслов (48) и Дэй (26). В третьем — Глотов (97), Григоренко (94), Рольгизер (45), Крощинский (55), Прибыльский (82). В четвертом — Горбунов (83), Никонов (19), Жарков (25), Миканович (18), Рыков (12). 

5 сентября в Ярославле на «Арене-2000» челябинский «Трактор» откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с местным «Локомотивом». Челябинцы попытаются взять реванш за досадное поражение в финале Кубка Гагарина. До начала первого матча сезона осталось менее получаса. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» раскрыл состав команды на первый матч сезона 2025/2026 с ярославским «Локомотивом» 5 сентября. Информация появилась в официальном telegram-канале клуба. «Состав на Кубок Открытия такой. Вратари — Дригер (60), Мыльников (20). Первое звено — Ливо (90), Светлаков (87), Дер-Аргучинцев (85), Дронов (2), Телегин (72)», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в официальном telegram-канале.  Во втором звене сыграют — Коршков (96), Кадейкин (78), Дюбе (92), Коромыслов (48) и Дэй (26). В третьем — Глотов (97), Григоренко (94), Рольгизер (45), Крощинский (55), Прибыльский (82). В четвертом — Горбунов (83), Никонов (19), Жарков (25), Миканович (18), Рыков (12).  5 сентября в Ярославле на «Арене-2000» челябинский «Трактор» откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с местным «Локомотивом». Челябинцы попытаются взять реванш за досадное поражение в финале Кубка Гагарина. До начала первого матча сезона осталось менее получаса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...