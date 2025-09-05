Челябинский «Трактора» раскрыл состав на первый матч сезона 2025/2026

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» раскрыл состав команды на первый матч сезона 2025/2026 с ярославским «Локомотивом» 5 сентября. Информация появилась в официальном telegram-канале клуба.
«Состав на Кубок Открытия такой. Вратари — Дригер (60), Мыльников (20). Первое звено — Ливо (90), Светлаков (87), Дер-Аргучинцев (85), Дронов (2), Телегин (72)», — сообщила пресс-служба ХК «Трактор» в официальном telegram-канале.
Во втором звене сыграют — Коршков (96), Кадейкин (78), Дюбе (92), Коромыслов (48) и Дэй (26). В третьем — Глотов (97), Григоренко (94), Рольгизер (45), Крощинский (55), Прибыльский (82). В четвертом — Горбунов (83), Никонов (19), Жарков (25), Миканович (18), Рыков (12).
5 сентября в Ярославле на «Арене-2000» челябинский «Трактор» откроет новый сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с местным «Локомотивом». Челябинцы попытаются взять реванш за досадное поражение в финале Кубка Гагарина. До начала первого матча сезона осталось менее получаса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!