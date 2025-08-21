Беспилотник снова атаковал торгпредство России в Швеции

В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием беспилотника. Об этом сообщило посольство в официальном telegram-канале.
«В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции <...> вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — говорится в сообщении. Это уже третья подобная атака за последние два месяца — предыдущие инциденты произошли 17 июня и 5 июля.
Российское посольство выразило возмущение продолжающимися атаками на объекты дипломатической миссии и отметило, что подобные действия являются нарушением как международного права, так и шведского законодательства. После июльского инцидента по инициативе российской стороны и при поддержке шведской полиции над зданиями торгового представительства и посольства России была введена бесполетная зона, однако это не остановило злоумышленников.
Российские дипломаты отмечают, что нападения с использованием дронов продолжаются более года, но расследования, проводимые шведской полицией, пока не дали ощутимых результатов. В посольстве подчеркивают, что отсутствие прогресса вызывает вопросы о готовности шведских властей выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий, предусмотренных Венской конвенцией 1961 года.
Российская сторона настаивает на необходимости установить и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атак, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В заявлении посольства отмечается, что бездействие властей Швеции может восприниматься как политическая позиция.
