Беспилотник снова атаковал торгпредство России в Швеции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российское посольство выразило возмущение атаками на объекты дипломатической миссии
Российское посольство выразило возмущение атаками на объекты дипломатической миссии Фото:

В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием беспилотника. Об этом сообщило посольство в официальном telegram-канале.

«В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции <...> вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — говорится в сообщении. Это уже третья подобная атака за последние два месяца — предыдущие инциденты произошли 17 июня и 5 июля.

Российское посольство выразило возмущение продолжающимися атаками на объекты дипломатической миссии и отметило, что подобные действия являются нарушением как международного права, так и шведского законодательства. После июльского инцидента по инициативе российской стороны и при поддержке шведской полиции над зданиями торгового представительства и посольства России была введена бесполетная зона, однако это не остановило злоумышленников.

Российские дипломаты отмечают, что нападения с использованием дронов продолжаются более года, но расследования, проводимые шведской полицией, пока не дали ощутимых результатов. В посольстве подчеркивают, что отсутствие прогресса вызывает вопросы о готовности шведских властей выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий, предусмотренных Венской конвенцией 1961 года.

Российская сторона настаивает на необходимости установить и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атак, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В заявлении посольства отмечается, что бездействие властей Швеции может восприниматься как политическая позиция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием беспилотника. Об этом сообщило посольство в официальном telegram-канале. «В ночь на 21 августа торговое представительство России в Швеции <...> вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — говорится в сообщении. Это уже третья подобная атака за последние два месяца — предыдущие инциденты произошли 17 июня и 5 июля. Российское посольство выразило возмущение продолжающимися атаками на объекты дипломатической миссии и отметило, что подобные действия являются нарушением как международного права, так и шведского законодательства. После июльского инцидента по инициативе российской стороны и при поддержке шведской полиции над зданиями торгового представительства и посольства России была введена бесполетная зона, однако это не остановило злоумышленников. Российские дипломаты отмечают, что нападения с использованием дронов продолжаются более года, но расследования, проводимые шведской полицией, пока не дали ощутимых результатов. В посольстве подчеркивают, что отсутствие прогресса вызывает вопросы о готовности шведских властей выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий, предусмотренных Венской конвенцией 1961 года. Российская сторона настаивает на необходимости установить и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей атак, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В заявлении посольства отмечается, что бездействие властей Швеции может восприниматься как политическая позиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...