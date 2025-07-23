В ХМАО выросли цены на продукты первой необходимости

В Югре с начала года выросла стоимость на большинство социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Больше всего с января подорожали овощи, фрукты, мясо, рыба и соль, выяснило URA.RU.
«Больше всего в ХМАО с начала года выросла в цене морковь — рост составил более 69%, почти на 60% стал дороже картофель», — следует из данных Росстата. Яблоки в регионе подрожали почти на треть, как и репчатый лук.
Средняя цена на морковь в автономном округе сегодня превышает 81 рубль против 51 рубля в январе, картошку продают по 92 рубля, тогда как в начале года ее цена равнялась примерно 58 рублям. Цена на яблоки по данным статистики в среднем около 225 рублей, полгода назад в районе 172 рубля за килограмм. Лук с 56 рублей подрожал до почти 71 рубля.
Чуть более, чем на 11 % выросла в цене говядина и мороженная рыба, сейчас эти продукты можно купить в среднем по 757 и 377 рублей соответственно. Свинина подрожала на шесть процентов, средняя стоимость в Югре — 424 рубля. Куры прибавили в цене 4,5%, в округе их продают примерно по 260 рублей за кило. Соль стала на 11 % дороже, чем в январе.
При этом, более чем на четверть упали в цене яйца — зимой их продавали в среднем по 128 рублей, а сейчас стоимость колеблется в районе 95 рублей. Дешевле, чем в начале года, стоит теперь масло сливочное. Падение составило более 9% — 1328 рублей против нынешних 1207 рублей за килограмм,. Подсолнечное масло стало дешевле на 4,6%, а мука на 2,2%.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упала стоимость голубики в магазинах. Цена на ягоду снизилась за упаковку 300 грамм с 500 до 300 рублей.
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