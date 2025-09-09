Екатеринбуржцы смогут чаще летать в сибирскую столицу

«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Новосибирск
Полеты будут выполнять на самолетах Boeing 737 (архивное фото)
Полеты будут выполнять на самолетах Boeing 737 (архивное фото) Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» организует регулярные рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск. Их станет больше с 3 октября, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Рейсы запланированы с 3 октября по средам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес», — пояснили там.

Ранее URA.RU сообщало об увлечении количества рейсов из Екатеринбурга в самый популярный турецкий курорт — Анталью. Самолеты будут летать до 13 раз в неделю.

