Екатеринбуржцы смогут чаще летать в сибирскую столицу

Полеты будут выполнять на самолетах Boeing 737 (архивное фото)
Авиакомпания «Аэрофлот» организует регулярные рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск. Их станет больше с 3 октября, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Рейсы запланированы с 3 октября по средам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес», — пояснили там.
Ранее URA.RU сообщало об увлечении количества рейсов из Екатеринбурга в самый популярный турецкий курорт — Анталью. Самолеты будут летать до 13 раз в неделю.
