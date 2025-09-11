Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в город, куда не летали самолеты 3,5 года

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Краснодар
Предварительно, авиасообщение запустят в сентябре
Предварительно, авиасообщение запустят в сентябре Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года. Об этом рассказал гендиректор организации Сергей Александровский.

"«Аэрофлот» 17 сентября возобновляет полеты между Москвой и Краснодаром. Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", — передает ТАСС слова Александровского.

Краснодарский аэропорт открыли для гражданских воздушных утром 11 сентября. Он будет работать каждый день с 09:00 до 19:00 по местному времени.

Авиагавань прекратила прием и отправку рейсов в конце февраля 2022 года. Причиной стали меры по обеспечению безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России.

