Авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Краснодар, где прекратили принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года. Об этом рассказал гендиректор организации Сергей Александровский.
"«Аэрофлот» 17 сентября возобновляет полеты между Москвой и Краснодаром. Также планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска", — передает ТАСС слова Александровского.
Краснодарский аэропорт открыли для гражданских воздушных утром 11 сентября. Он будет работать каждый день с 09:00 до 19:00 по местному времени.
Авиагавань прекратила прием и отправку рейсов в конце февраля 2022 года. Причиной стали меры по обеспечению безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России.
