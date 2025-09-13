Челябинский политолог Минченко: «Спокойствие на выборах — следствие консолидации вокруг президента и СВО»

Челябинский политолог Минченко связал спокойные выборы с проведением СВО
Политолог Минченко подключился к прямому эфиру по ВКС
Политолог Минченко подключился к прямому эфиру по ВКС Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Политолог Евгений Минченко из Челябинска в прямом эфире из Центра общественного наблюдения (ЦОН) прокомментировал спокойную атмосферу на текущих выборах в регионах страны. По его мнению, это связано с консолидацией общества вокруг президента и особенностями периода специальной военной операции.

«Проведение СВО диктует особые правила приличия. Когда есть внешний оппонент, все стараются внутри страны не разжигать противоречия», — заявил Минченко.

Эксперт выделил три ключевых фактора: высокий уровень поддержки президента, консенсус по основным вопросам внешней политики и стратегическую экономию партийных ресурсов перед выборами в Госдуму РФ 2026 года. Также Минченко связал более спокойное течение избирательной кампании с ростом количества людей, которые используют формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он также отметил, что ДЭГ, ранее резко критиковавшийся оппозицией, теперь используется в 40 регионах без существенных возражений.

В Челябинской области 12-14 сентября выбирают новый состав Законодательного собрания региона. Всего предстоит выбрать 60 депутатов, из них половина избирается по партийным спискам, а другая часть — по одномандатным округам. Также в 29 муниципалитетах области проходят местные выборы. Кроме того, свыше 114 тысяч человек воспользовались возможностью проголосовать дистанционно — это 79% от общего числа заявивших о такой форме участия. Актуальная информация о том, как проходят выборы в области — в сюжете URA.RU. 

