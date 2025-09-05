На Западе рассказали о сходстве мнений Путина и Трампа по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп демонстрируют схожесть взглядов относительно роли европейских стран в урегулировании украинского конфликта. Сообщается, что оба лидера рассматривают Европу в качестве основного препятствия на пути к достижению мирных договоренностей. Об этом сообщает CNN.
«Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе», — говорится в материале издания. Там добавили, что Путин и Трамп вновь оказались «на одной волне», сфокусировав свое внимание на европейских столицах.
Поводом для такого вывода послужила недавняя встреча так называемой «коалиции желающих». По имеющимся сведениям, разговор участников, включая президента Украины Владимира Зеленского, отличался напряженностью, а Дональд Трамп присоединился к обсуждению дистанционно.
