Два месяца без горячей воды: жители Златоуста со страхом ждут предстоящую зиму

Жители дома №9 по проспекту Гагарина 7 линия в городе Златоусте Челябинской области почти два месяца живут без горячей воды, которую отключили еще в июле. И подобная ситуация наблюдается как минимум в 25% многоквартирных домах города, сообщили URA.RU жители. Выяснить, по какой причине так долго нет горячей воды и когда ее включат, люди нигде не могут.
«В нашем городе Златоусте творится что-то непонятное. Ведутся постоянные раскопки, замена труб или вовсе не ведутся никакие работы, но город все время без горячей воды. В некоторых домах ее нет по два месяца — например, на проспекте Гагарина 7 линия, дом №9. В июле приезжали проверяющие, тогда воду включили, а через неделю снова отключили», — сообщила URA.RU читательница Елена П.
Работы, по ее словам, ведут МУП «Коммунальные сети» и частично ООО «Водоканал». Но нигде люди не могут получить ответ на вопрос, когда работы закончатся и включат воду. «Звоним в нашу управляющую компанию ЖЭК 3 и получаем отговорки, мол, это не наша труба, мы ничего не знаем. Звоним тем, кто ответственный за трубу, нам говорят, что не знают ответы на наши вопросы», — рассказала URA.RU другая читательница Василина Г. Записи телефонных разговоров есть в распоряжении редакции.
Сейчас в квартирах сыро, стены холодные, из-за чего дети постоянно болеют. Но больше всего жители Златоуста переживают, что впереди отопительный сезон. «На улице уже середина сентября, а воды горячей в домах нет, в городе продолжают рыть и ремонтировать трубы. Страшно. Как же мы переживем предстоящую зиму?» — говорят женщины.
Редакция URA.RU направила запрос в МУП «Коммунальные сети», ООО «Водоканал» и ЖЭК 3. Ответ будет опубликован после получения.
