Травмирование челябинской школьницы на тренировке вылилось в уголовное дело

Девочка травмировалась во время упражнения на растяжку
Девочка травмировалась во время упражнения на растяжку

В СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту травмирования школьницы из Магнитогорска в секции воздушной акробатики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По этому факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Сейчас следователь выполняет комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Девочка получила травму во время тренировки на растяжку. Она просила тренера остановиться, но та продолжила упражнение, причинив ребенку травмы.

