Администрацию Катав-Ивановска оштрафовали за плохие дороги

После проверки прокуратуры дорог в Катав-Ивановске (Челябинская область) мэрию города оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По постановлению городского прокурора администрация Катав-Ивановского городского поселения привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог) в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Органом местного самоуправления принимаются меры для приведения дорожного полотна по улице Братьев Пухляковых, пересечению улиц Чкалова и Чапаева в соответствие с требованиями ГОСТ путем отсыпки и грейдирования автомобильных дорог», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокурор города Иван Дроженко проверяет исправление нарушений. Вопросы обеспечения надлежащего содержания автомобильных дорог в Катав-Ивановске остаются на контроле городской прокуратуры.
