Глава МЧС Куренков получил новую должность

Глава МЧС России Александр Куренков назначен председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ», — говорится в сообщении пресс-слубы. Отмечается, что заседание состоялось на территории Киргизии.
Ротация председательства в ОДКБ осуществляется ежегодно между странами-участниками в соответствии с алфавитным порядком: в текущем году эту функцию выполняет Киргизия, следующий год председателем станет Российская Федерация.
В ходе заседания Куренков обозначил три ключевых направления совместной деятельности: развитие обмена опытом и современными технологиями, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, а также совершенствование практических навыков взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
