Глава МЧС Куренков получил новую должность

Куренков избран председателем координационного совета по ЧС ОДКБ
Куренков избран председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ
Глава МЧС России Александр Куренков назначен председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба  ведомства. 

«Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ», — говорится в сообщении пресс-слубы. Отмечается, что заседание состоялось на территории Киргизии.

Ротация председательства в ОДКБ осуществляется ежегодно между странами-участниками в соответствии с алфавитным порядком: в текущем году эту функцию выполняет Киргизия, следующий год председателем станет Российская Федерация.

В ходе заседания Куренков обозначил три ключевых направления совместной деятельности: развитие обмена опытом и современными технологиями, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, а также совершенствование практических навыков взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

