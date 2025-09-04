Уиткофф не высидел всю встречу с «коалицией желающих»

Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» спустя 20 минут после ее начала
Уиткофф позже вернется на встречу, когда европейские лидеры будут звонить президенту США
Уиткофф позже вернется на встречу, когда европейские лидеры будут звонить президенту США

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ушел со встречи так называемой «коалиции желающих» через 20 минут после ее начала. Об этом рассказали в Елисейском дворце.

«Уиткофф совершил демарш во время встречи „Коалиции желающих“ в Париже, покинув переговоры по украинскому кризису спустя всего 20 минут после их начала», — пишет Life.ru, ссылаясь на представителей Елисейского дворца. Причины столько раннего ухода спецпосланника главы Белого дома при этом не уточняются.

Однако отмечается, что Уиткофф все же вернется обратно. Это случится в тот момент, когда европейские лидеры будут звонить Трампу.

На встрече «коалиции желающих» главным вопросом стали гарантии безопасности для Украины после окончания конфликта. Европейские лидеры надеются в ближайшее время согласовать свою позицию с Вашингтоном. По данным западных СМИ, союзники Украины ждут от США четких объяснений, как именно они будут участвовать в вопросе гарантий безопасности. В то же время испанские таблоиды пишут, что в «коалиции желающих» возникли трудности из-за разногласий по поводу отправки военного контингента на Украину. Президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что пакет гарантий для Украины уже готов и начнет действовать, когда будет подписано соглашение о перемирии.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретились в Париже с Уиткоффом. Стороны, в частности, обсудили обеспечение гарантий безопасности для Украины, усиление санкционного давления на Россию и возвращение из плена украинских военнослужащих.

