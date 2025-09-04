Уиткофф не высидел всю встречу с «коалицией желающих»

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ушел со встречи так называемой «коалиции желающих» через 20 минут после ее начала. Об этом рассказали в Елисейском дворце.
«Уиткофф совершил демарш во время встречи „Коалиции желающих“ в Париже, покинув переговоры по украинскому кризису спустя всего 20 минут после их начала», — пишет Life.ru, ссылаясь на представителей Елисейского дворца. Причины столько раннего ухода спецпосланника главы Белого дома при этом не уточняются.
Однако отмечается, что Уиткофф все же вернется обратно. Это случится в тот момент, когда европейские лидеры будут звонить Трампу.
На встрече «коалиции желающих» главным вопросом стали гарантии безопасности для Украины после окончания конфликта. Европейские лидеры надеются в ближайшее время согласовать свою позицию с Вашингтоном. По данным западных СМИ, союзники Украины ждут от США четких объяснений, как именно они будут участвовать в вопросе гарантий безопасности. В то же время испанские таблоиды пишут, что в «коалиции желающих» возникли трудности из-за разногласий по поводу отправки военного контингента на Украину. Президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что пакет гарантий для Украины уже готов и начнет действовать, когда будет подписано соглашение о перемирии.
Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретились в Париже с Уиткоффом. Стороны, в частности, обсудили обеспечение гарантий безопасности для Украины, усиление санкционного давления на Россию и возвращение из плена украинских военнослужащих.
