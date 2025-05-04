04 мая 2025

Волонтеры из Перми высадили вишневый сад под Белгородом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущий сад преобразит село (архивное фото)
Цветущий сад преобразит село (архивное фото) Фото:

Пермские волонтеры высадили вишневый сад в одном из сел Белгородской области. Видео акции по озеленению выложили прикамские волонтеры в Telegram.

«Трудовой десант занимается выкапыванием вишни, чтобы посадить вишневый сад в этом поселке. Вот здесь будет вишневый сад, в разбивке которого участвуют волонтеры „Молот — наш пермский танковый батальон“, — сообщается в telegram-канале „Молот — наш пермский танковый батальон“.

Ранее URA.RU рассказывало, что с начала марта 2023 года волонтеры в Перми приготовили около 150 тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих. Этот проект является самым масштабным из 11 инициатив АНО «МОЛОТ — наш пермский танковый батальон». В его реализации участвуют сотни людей.

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Пермские волонтеры высадили вишневый сад в одном из сел Белгородской области. Видео акции по озеленению выложили прикамские волонтеры в Telegram. «Трудовой десант занимается выкапыванием вишни, чтобы посадить вишневый сад в этом поселке. Вот здесь будет вишневый сад, в разбивке которого участвуют волонтеры „Молот — наш пермский танковый батальон“, — сообщается в telegram-канале „Молот — наш пермский танковый батальон“. Ранее URA.RU рассказывало, что с начала марта 2023 года волонтеры в Перми приготовили около 150 тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих. Этот проект является самым масштабным из 11 инициатив АНО «МОЛОТ — наш пермский танковый батальон». В его реализации участвуют сотни людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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