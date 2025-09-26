Челябинский губернатор Текслер наградил омбудсмена Сударенко

Алексей Текслер наградил медалью омбудсмена Юлию Сударенко
Алексей Текслер наградил медалью омбудсмена Юлию Сударенко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил детского омбудсмена Юлию Сударенко. Как следует из постановления, глава региона вручил медаль «За заслуги перед Челябинской областью» третьей степени.

«За вклад в обеспечение гарантий госзащиты прав и свобод человека и гражданина на территории области наградить медалью Сударенко Юлию Александровну — уполномоченного по правам человека», — отмечено в документе. Постановление имеется в распоряжении URA.RU.

К обязанностям омбудсмена Сударенко приступила в апреле 2020 года. Она юрист. До своей работы в ранге уполномоченного работала в полиции, в региональном управлении Минюста РФ и на других ответственных должностях.

