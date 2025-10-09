Крупнейшие банки РФ начнут обмениваться данными о счетах граждан через API

«Ведомости»: Т-банк объединит карты Сбера, ВТБ и Альфы в одном приложении
Т-банк первым в России внедрит мультибанкинг, объединив в своем приложении дебетовые счета крупнейших банков страны — Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка — через открытые API. Об этом сообщил представитель Т-банка. По его словам, сервис уже запущен в пилотном режиме, а к использованию нового функционала допускаются только клиенты, давшие на это согласие.

«Мы также договорились с ВТБ отображать в приложении данные не только по текущим, но и по накопительным счетам. До конца года планируем совершенствовать взаимодействие, расширять функции и постепенно увеличивать число клиентов», — уточнил представитель Т-банка, передает издание «Ведомости». Внедрение мультибанкинга позволит пользователям просматривать информацию о счетах и управлять ими в одном мобильном приложении, что должно повысить удобство обслуживания и прозрачность финансовых операций.

Открытые API — это программные интерфейсы, которые дают возможность разным приложениям обмениваться данными через интернет по защищенным каналам. Такая технология позволяет банкам безопасно делиться информацией о счетах клиентов и постепенно интегрировать новые сервисы. В дальнейшем, как ожидается, пользователи смогут по своему желанию открывать доступ к финансовым данным не только между банками, но и смежным организациям, например, микрофинансовым компаниям и телекоммуникационным операторам. Сейчас проект реализуется в тестовом режиме, а его масштабирование и внедрение новых функций станет ключевой задачей для участников до конца 2025 года.

