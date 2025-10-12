В Пермском крае появился голосовой робот для записи к врачу

В Пермском крае внедрен первый голосовой робот с искусственным интеллектом. Он разработан компанией «Ростелеком» для Единой информационной системы здравоохранения региона.
«Новая система предназначена для обработки входящих звонков на номер 122 и ежемесячно принимает свыше 500 обращений от жителей региона. С применением технологий искусственного интеллекта голосовой помощник анализирует запросы граждан. При необходимости он может записать пациента к профильному специалисту, отменить прием или организовать выезд врача на дом. В случае возникновения вопросов, не входящих в компетенцию робота, звонок автоматически перенаправляется на оператора», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского филиала компании.
Данный проект реализован при поддержке Медицинского информационно-аналитического центра Пермского края. Заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отметила, что голосовой помощник становится незаменимым инструментом для взаимодействия с населением в медицинской сфере.
По ее словам, пациенту достаточно сообщить номер СНИЛС для получения консультации или записи на прием, а скорость реагирования системы позволяет оформить заявку менее чем за минуту. Высокая точность распознавания речи обеспечивает надежность обработки обращений, а наличие виртуального ассистента позволяет пациентам сосредоточиться на решении медицинских вопросов, минуя излишние бюрократические процедуры.
Сервис «Голосовой помощник» является полностью российской разработкой, внесенной в единый реестр отечественного программного обеспечения и баз данных. Виртуальный ассистент способен интегрироваться с широким спектром систем и CRM-платформ, которые в настоящее время активно используются как государственными учреждениями, так и частными компаниями Урала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.