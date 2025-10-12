В Перми продают коммуналку за 5 млн рублей

В Перми комнаты стали продавать по цене квартир. Самый дорогой вариант находится в центре города. За 5,1 млн рублей предлагают купить две комнаты в «сталинке» на Тихом Компросе. Об этом сказано на сайте бесплатных объявлений.
«Продаются две комнаты в трехкомнатной квартире. Высота потолков — 3 метра. Площадь комнат — 54,3 квадратных метра. Стоимость — 5,1 млн рублей», — пишет продавец.
Уточняется, что третью комнату тоже можно будет выкупить. Продавец готов идти на торг.
Ранее URA.RU рассказало, что Пермь вошла в топ-5 городов по росту цен на вторичное жилье. С июля по сентябрь 2025 года «квадрат» подорожал на 3,33%.
