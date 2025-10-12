В Березниках Пермского края возле школы № 10 ходил странный мужчина со спущенными штанами. Видеозапись с тем, как он идет мимо учебного заведения опубликована в сообществе «Черный список Березники».
«Сегодня у десятой школы был замечен мужчина со спущенными штанами. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно», — говорится в посте сообщества.
На кадрах видно, как взрослый мужчина идет мимо школы и у него приспущены брюки. Пользователи соцсети удивились, что автор поста запечатлел лишь спину странного прохожего, а не его лицо. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
