Исковая нагрузка пермских производителей авиадвигателей увеличилась в разы

В 2025 году акционерное общество «ОДК-Пермские моторы» фигурирует в качестве ответчика по 134 судебным искам на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году общий размер требований к пермскому производителю авиационных двигателей составлял 506,3 млн рублей.
«Схожая ситуация отмечается и в отношении АО „ОДК-Авиадвигатель“, которое в 2025 году привлекается к ответственности по 17 искам на общую сумму 259,4 млн рублей, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял 22,1 млн рублей. Анализ материалов арбитражных дел свидетельствует о том, что большая часть претензий связана с исполнением обязательств перед контрагентами», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
АО «ОДК-Пермские моторы» специализируется на выпуске двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок, используемых в энергетике и транспортировке газа. Предприятие производит, в частности, двигатели серии ПС-90А и осваивает серийное изготовление ПД-14 для перспективного авиалайнера МС-21. Кроме того, завод планирует выпуск газогенераторов для двигателя ПД-8, который будет установлен на импортозамещенную версию самолета «Сухой Суперджет». Следует отметить, что финансовая отчетность компании не публикуется с 2018 года.
АО «ОДК-Авиадвигатель», ранее известное как ОКБ-19 и Моторостроительное конструкторское бюро, исторически выступает в роли конструкторского бюро, разрабатывающего двигатели для Пермского моторного завода и других предприятий отрасли. На предприятии были созданы как поршневые, так и реактивные и турбореактивные двигатели, которые затем выпускались серийно на заводах в Перми и Рыбинске. Среди разработок компании — двигатели семейства ПС-90, используемые на самолетах Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214, а также двигатель ПД-14, предназначенный для перспективного авиалайнера МС-21.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.