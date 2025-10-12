Пермский ТЮЗ раскрыл новогоднюю афишу

Пермский театр юного зрителя объявил о новогодних спектаклях. В конце декабря, а также в январские каникулы пермякам покажут постановки «Щелкунчик» (4+), «Снежная королева» (6+), премьеру «Царевна Лягушка» (6+) и другие.
«Афиша на зимние каникулы уже на сайте! Планируйте новогодние праздники! В нашем декабрьско-январском репертуаре — „Щелкунчик“ (4+), премьерная „Царевна Лягушка“ (6+), „Снежная королева“ (6+), „Золушка“ (6+), „Сказки про Ежика в тумане“ (7+), „Капризка® (6+)“, — сообщается в telegram-канале театра.
«Щелкунчик» — главная новогодняя театральная постановка в ТЮЗе представляет собой интерактивное шоу. Зрители не просто смотрят, но и принимают участие в спектакле.
Новогодний марафон стартует в театре юного зрителя 20 декабря с премьеры. Это будет сказка для всей семьи «Царевна Лягушка». «Постановка позволяет по-новому взглянуть на героев хрестоматийной истории и даже в отрицательных, на первый взгляд, героях разглядеть добрые черты», — отмечают авторы спектакля.
