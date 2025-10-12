Жители Березников приготовили горбушу и после это обнаружили в ней червей. Фотографии неприятной находки пермяки опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Купила вчера в „Монетке“ замороженную горбушу. Сегодня решила ее приготовить. Обед не удался», — написала автор поста.
На кадрах заметно, что в рыбе обнаружено нечто, напоминающее глистов. Один из комментаторов вступился за магазин. «Смех. Если даже вы приготовили и не заметили червячка, то каким образом поставщик должен был это сделать», — задался вопросом Евгений Вавилин. URA.RU направило запрос в сеть супермаркетов «Монетка».
