Пермяки обнаружили паразитов в рыбе после того, как приготовили ее.

Жители Березников приготовили горбушу и после это обнаружили в ней червей. Фотографии неприятной находки пермяки опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Купила вчера в „Монетке“ замороженную горбушу. Сегодня решила ее приготовить. Обед не удался», — написала автор поста.

На кадрах заметно, что в рыбе обнаружено нечто, напоминающее глистов. Один из комментаторов вступился за магазин. «Смех. Если даже вы приготовили и не заметили червячка, то каким образом поставщик должен был это сделать», — задался вопросом Евгений Вавилин. URA.RU направило запрос в сеть супермаркетов «Монетка».

