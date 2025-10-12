В 07:20 утра 13 октября на 27-м километре трассы Пермь — Усть-Качка произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей Lada. По предварительной информации, автобус марки НЕФАЗ, под управлением водителя 1961 года рождения, двигался со стороны села Усть-Качка в направлении краевой столицы.
«На указанном участке трассы водитель автобуса совершил наезд на стоящий автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился молодой человек 2001 года рождения. От удара Lada Granta отбросило на впереди стоящий автомобиль Lada Vesta, управляемый мужчиной 1976 года рождения», — рассказали URA.RU в отделе пропаганды УГАИ по Пермскому краю.
В результате инцидента пострадавших нет. Все транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
