Зеленский создал в Одессе военную администрацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский создал военную администрацию в Одессе для ее защиты и поддержки
Зеленский создал военную администрацию в Одессе для ее защиты и поддержки Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании военной администрации в Одессе. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения, опубликованного в своих соцсетях.

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации», — заявил Зеленский. Он отметил, что слишком много вопросов безопасности в Одессе оставались без надлежащего ответа.

По словам президента, создание специального органа позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы, связанные с безопасностью города и прилегающих районов. Вопрос о назначении руководителя новой структуры и порядке ее работы будет согласован в ближайшее время.

Ранее Зеленский объявил о намерении в ближайшее время назначить нового руководителя военной администрации в Одессе на фоне недавнего лишения украинского гражданства мэра города Геннадия Труханова. Он считается одним из наиболее влиятельных региональных политиков страны. На протяжении длительного времени между Трухановым и центральной властью в лице администрации президента наблюдаются серьезные разногласия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании военной администрации в Одессе. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения, опубликованного в своих соцсетях. «Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации», — заявил Зеленский. Он отметил, что слишком много вопросов безопасности в Одессе оставались без надлежащего ответа. По словам президента, создание специального органа позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы, связанные с безопасностью города и прилегающих районов. Вопрос о назначении руководителя новой структуры и порядке ее работы будет согласован в ближайшее время. Ранее Зеленский объявил о намерении в ближайшее время назначить нового руководителя военной администрации в Одессе на фоне недавнего лишения украинского гражданства мэра города Геннадия Труханова. Он считается одним из наиболее влиятельных региональных политиков страны. На протяжении длительного времени между Трухановым и центральной властью в лице администрации президента наблюдаются серьезные разногласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...