Сенаторы согласовали Гуцана на должность генпрокурора

Совет Федерации на пленарном заседании принял постановление о признании состоявшимися консультаций по кандидатуре Александра Гуцана на должность генерального прокурора России, предложенной президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте СФ.
«Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел все ступени системы прокуратуры. <...> Предлагаю считать консультации состоявшимися», — сказала председатель СФ Валентина Матвиенко. Кандидатуру Гуцана поддержали 155 членов Совета Федерации. Против не высказался ни один сенатор, воздержавшихся также не оказалось.
Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также по обороне и безопасности по итогам обсуждения рекомендовали палате признать консультации состоявшимися и подготовили заключения. Предложение Путина о назначении Гуцана на пост генпрокурора было внесено в Совет Федерации для проведения консультаций, которые завершились положительным решением. Документ будет передан президенту для окончательного утверждения.
Александр Гуцан с 2007 по 2018 год занимал пост заместителя генпрокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года он является полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Владимир Путин 24 сентября утвердил указ, согласно которому Игорь Краснов освобождается от занимаемой должности генерального прокурора. Вместо этого он назначен председателем Верховного суда Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.