18:54 31 мая 2017 0

По мнению экспертов, репутация Навального начала страдать уже давно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В среду, 31 мая, судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск о защите чести достоинства и деловой репутации, поданный бизнесменом Алишером Усмановым к оппозиционеру Алексею Навальному. При этом суд обязал политика в течение 10 дней удалить всю информацию, порочащую репутацию предпринимателя, и опубликовать опровержение.

Впрочем, в Фонде борьбы с коррупцией, возглавляемом Навальным, уже заявили, что ничего удалять не собираются.

Какая судьба теперь ждет фильм-расследование Алексея Навального, посвященное премьер-министру Дмитрию Медведеву, «Он вам не Димон»? Будет ли он удален?

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, требование суда удалить фильм ФБК «Он вам не Димон» является совершенно бессмысленным. «Те, кто хотел, его уже посмотрели. Если же найдутся желающие ознакомиться с фильмом, то в любом случае они его найдут на просторах интернета в тех или иных источниках», — уверен политолог.

По его словам, это судебное решение дает возможность Западу вновь выступить с критикой России в части нарушения прав на свободу слова. При этом Иванов подчеркнул, что сторонники Навального будут считать это решение Люблинского суда Москвы «вынужденным и незаконным».

Снижаются ли репутационные потери Дмитрия Медведева после вынесенного судебного решения?

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что отчасти восстановление имиджа Дмитрия Медведева началось сразу после того, как в конфликт с Навальным вошел бизнесмен Алишер Усманов.

Бизнесмен Усманов принял удар на себя, уверены эксперты Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

«Он принял удар на себя, перевел часть негатива с премьера на свою персону. Сейчас, конечно, главе правительства потребуются серьезные публичные маневры для дальнейшего восстановления репутации», — пояснил «URA.RU» Абзалов.

Он полагает, что Навальный в ближайшее время продолжит атаковать премьера, усилит работу именно в этом направлении, поскольку ему не нужен и не очень интересен конфликт с Усмановым. «Очевидно, что развернется очень серьезное информационное противостояние. Усманов также будет бить до конца», — уверен эксперт.

Какие имиджевые потери несет Алексей Навальный?

Репутация Навального начала страдать уже давно, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Максим Жаров. «Сейчас же его уличили в распространении недостоверной информации. Данное решение суда его сторонниками, конечно, будет трактоваться исключительно как прессинг своего кумира, из доверия у них он не выйдет. Однако все дальнейшие расследования, которые будет проводить Навальный и его Фонд после нынешнего судебного решения гораздо легче будет поставить под сомнение», — сказал Жаров. Он также не исключил, что сегодняшнее событие может затруднить дальнейшую раскрутку оппозиционера.

Кстати, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального удалил опубликованный ролик про совладельца «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрия Ковальчука из-за «вкравшихся» фактических ошибок.

Как скажется приговор суда на митингах 12 июня? Станет ли решении катализатором выхода на протестные акции большего количества людей?

Сегодняшнее судебное решение может демобилизовать сторонников оппозиционера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов полагает, что история с судом Усманова против Навального еще не закончилась.

«Важен не сам приговор, а борьба за его интерпретацию. Если власть сможет победить в этой борьбе, представить это как серьезное поражение Навального, в том числе доказать это его целевой аудитории, то возможен и демобилизующий эффект. Однако, я думаю, большого значения это решение не окажет», — пояснил он «URA.RU».

Игнатов подчеркнул, что логика и мотивация подобных акций совсем другая. «Решение суда вряд ли повлияет на их численность в положительную или отрицательную сторону», — резюмировал эксперт.

Как решение, принятое судом, скажется на дальнейшем рекрутировании молодежи в ряды сторонников Навального? Сделала ли власть выводы по молодежной политике, эффективно ли решение суда в этом вопросе? Остановит ли решение суда расширение ядра сторонников Навального?

Политолог Евгений Минченко полагает, что влияние Навального на молодежь чересчур преувеличено. «На самом деле нет никакого тренда на то, что молодежь сегодня активно смещается в сторону Навального. 26 марта мы наблюдали ситуативное вовлечение определенного числа школьников в протестные акции», — пояснил он «URA.RU».

Собеседник агентства полагает, что сейчас существует «определенный набор оппозиционно настроенных людей». «Они видят в Навальном наиболее радикального критика власти. Поэтому вынесенное судебное решение для них — это знак того, что власть объединилась против Навального. Они расценивают это исключительно как прессинг оппозиционера», — заключил Минченко.