00:55 04 июня 2017 0

Завершилось главное экономическое событие страны - Петербургский экономический форум. В следующем году из-за чемпионата мира по футболу он пройдет в мае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 3 июня, завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году в нем приняли участие 14 тысяч человек, которые приехали из 143 стран. Среди этих тысяч — 76 губернаторов. Как рассказал помощник одного из глав региона, поездку на ПМЭФ может себе позволить не каждый глава субъекта: «Наш шеф экономный, ездит на Петербургский форум без „свиты“, ибо дорого», — рассказал помощник корреспонденту «URA.RU».

Пиар-служба одного из регионов, пожаловалась «URA.RU», что аренда площадок под стенды также растет с каждым годом. «Петербуржцы обнаглели вконец! Цена за квадратный метр в десять раз выше рыночной. Я сравниваю с другими форумами, а мы работали и в Европе, и в Азии. Совсем озверели!», — возмущался собеседник агентства. Точную цену за аренду он называть отказался, это закрытая информация: представители регионов полагают, что для каждого субъекта действует своя расценка.

«Регионам-донорам приходит разнарядка из Москвы — они обязаны принять участие в ПМЭФ и снять здесь павильон», — сообщил представитель другой региональной делегации, предположив, что некоторые субъекты здесь, наоборот, субсидируют (при этом косо посмотрел в сторону стендов Крыма, который находился в центре павильона, а значит на самом лакомом месте).

1/19 На стенде Ростеха исповедуют принципы несырьевой высокотехнологичной экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельные стенды принадлежали самым богатым и перспективным регионам, отмеченным АСИ как самые инвестпривлекательные: это Татарстан, Москва и Подмосковье, Ярославская, Владимирская и Тульская области. Видимо из-за высокой цены за аренду субъекты решили сэкономить в этом году на декоре. В основном их площадки представляли собой закрытые переговорные комнаты, а стенды не отличались оригинальностью: интерактивные карты с видами инвестиционных проектов — это типичный региональный дизайн года.

Чего не скажешь о госкорпорациях и промышленных предприятиях. Они базировались в соседнем павильоне, который, к слову, находился ближе к основным площадкам форума, а значит и проходимость в нем выше (как и цена за квадратный метр). Кто-то привлекал участников бесплатным алкоголем (Сербия, Мерседес и Юлмарт), а кто-то интерактивными развлечениями (Ростелеком, Роскосмос и Ростех).