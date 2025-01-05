05 января 2025

В Петербурге отменили концерт пианистки Полины Осетинской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождественские концерты Полины Осетинской отменили
Рождественские концерты Полины Осетинской отменили Фото:

В Санкт-Петербурге не состоятся концерты известной современной пианистки Полины Осетинской. Выступления должны были пройти 5, 6, и 8 января в рюмочной «Фонтанка — 69».

«Запланированный на 5, 6 и 8 января фестиваль „Рождественские встречи с Полиной Осетинской“ не состоится», — предупредил telegram-канал заведения. Гостям объяснили, что это произошло по независящим от организаторов и самой Осетинской причинам.

Оплатившим билеты организаторы предложили вернуть потраченные на них суммы. В заведении объяснили, что игра на музыкальном инструменте для пианистки является единственным способом заработка, и желающим поддержать Осетинскую предложили не сдавать билеты.

На концерте музыкант должна была играть Баха, Дебюсси и Десятникова. На одну сцену с ней планировали выйти скрипач Владислав Песин и пианист Алексей Гориболь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге не состоятся концерты известной современной пианистки Полины Осетинской. Выступления должны были пройти 5, 6, и 8 января в рюмочной «Фонтанка — 69». «Запланированный на 5, 6 и 8 января фестиваль „Рождественские встречи с Полиной Осетинской“ не состоится», — предупредил telegram-канал заведения. Гостям объяснили, что это произошло по независящим от организаторов и самой Осетинской причинам. Оплатившим билеты организаторы предложили вернуть потраченные на них суммы. В заведении объяснили, что игра на музыкальном инструменте для пианистки является единственным способом заработка, и желающим поддержать Осетинскую предложили не сдавать билеты. На концерте музыкант должна была играть Баха, Дебюсси и Десятникова. На одну сцену с ней планировали выйти скрипач Владислав Песин и пианист Алексей Гориболь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...