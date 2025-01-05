В Петербурге отменили концерт пианистки Полины Осетинской

В Санкт-Петербурге не состоятся концерты известной современной пианистки Полины Осетинской. Выступления должны были пройти 5, 6, и 8 января в рюмочной «Фонтанка — 69».
«Запланированный на 5, 6 и 8 января фестиваль „Рождественские встречи с Полиной Осетинской“ не состоится», — предупредил telegram-канал заведения. Гостям объяснили, что это произошло по независящим от организаторов и самой Осетинской причинам.
Оплатившим билеты организаторы предложили вернуть потраченные на них суммы. В заведении объяснили, что игра на музыкальном инструменте для пианистки является единственным способом заработка, и желающим поддержать Осетинскую предложили не сдавать билеты.
На концерте музыкант должна была играть Баха, Дебюсси и Десятникова. На одну сцену с ней планировали выйти скрипач Владислав Песин и пианист Алексей Гориболь.
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