В самой элитной стоматологии Урала хирург резал без сертификата

07:21 02 августа 2017 0

Многие боятся посещения стоматологов, истории подобные сегодняшней только увеличивают этот страх Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

3 августа в Кировском суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение по существу уголовного дела по делу элитных стоматологов — сотрудников частной клиники «Мегадента». По версии следствия, врач, не имея сертификата стоматолога-хирурга, взялся ставить клиенту имплантанты, а главврач клиники дала добро на эту операцию. В итоге стоматолог «разнес» пациенту полчелюсти, «причинив вред здоровью средней тяжести». На «URA.RU» — все подробности уголовного процесса.

В ноябре 2014 в клинику «Мегадента» обратился пациент (чтя его право на анонимность, мы не называем его имени) за оказанием платных стоматологических услуг. На консилиуме главврач принял решение провести сложное хирургическое вмешательство под общим наркозом. По плану лечения, главный врач допустил молодого стоматолога Никиту Мезенцева, два месяца как выпускника Уральской медакадемии, до проведения сложной операции одномоментно на верхней и нижней челюстях с наращиванием костной ткани и с одновременной установкой имплантантов.

Кировский районный суд готовится вынести приговор по резонансному делу Фото: Александр Константинов © URA.RU

Операция длилась около восьми часов. Следователи в том числе установили, что в ходе операции должна была использоваться так называемая «система навигации», которая позволила бы врачу определить место и глубину установки имплантантов при наращивании костной ткани. Однако Мезенцев по всей вероятности, не имея достаточных навыков и опыта, с разрешения главного врача не стал использовать данную систему.

Через некоторое время пациент обратился с жалобами на длительные боли и постоянное онемение нижней челюсти подбородка. В результате неквалифицированной работы молодого специалиста и ненадлежащего качества оказания стоматологической помощи у него развилась нейропатия третьей (нижней) ветви тройничного нерва (основного нерва в глубине челюсти). Как рассказывают знакомые пациента, он уже на протяжении двух лет испытывает онемение нижней челюсти, которое создает постоянный дискомфорт при разговоре, употреблении пищи. Не смотря на длительное лечение, онемевший нерв уже никогда не восстановить. Судмедэкспертиза признала, что пациенту был причинен вред здоровью средней степени тяжести. Установлено, что состояние пациента напрямую связано с ненадлежащим качеством оказанных стоматологических услуг.

Уголовное дело врачей-стоматологов

«Пострадавший обратился в прокуратуру, которая в рамках надзорной проверки направила материал нам в порядке статьи 37 УПК РФ, — рассказал „URA.RU“ руководитель Следственного отдела по Кировскому района г. Екатеринбурга Следственного управления СКР по Свердловской области Владимир Смоляренко. — Проведя доследственную проверку, следователь принял решение о возбуждении уголовное дела».

Элитарный статус «Мегаденты» объясняется фигурой ее владельца Анатолия Павлова, но тем более непонятно, как при такой высокой планке уровня, в клинике могли происходить подобные инциденты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сперва по делу проходила только главный врач Анна Меньшикова (которая, кстати, за время следствия уволилась из «Мегаденты» и переехала в Москву, где также устроилась на работу в стоматологическую клинику). Однако вскоре обвинение было предъявлено и молодому врачу-стоматологу, выполнявшему операцию — Никите Мезенцеву. Врачи обвиняются в совершении преступления предусмотренного п.а ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья населения повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью»)

В ходе следствия установили, что главный врач допустил специалиста, не имеющего сертификата стоматолога-хирурга, осуществлять сложное оперативное вмешательство. Подобные операции может выполнять только стоматолог хирург, либо челюстно-лицевой хирург, который прошел профессиональную переподготовку и сдал экзамены по программе дополнительного образования «Стоматология хирургическая» на базе кафедры УГМУ Министерства здравоохранения РФ.

У Мезенцева такого диплома о профессиональной переподготовке и сертификата специалиста хирурга стоматолога не было, но он посчитал, что может сделать операцию, тем более получил на это одобрение главного врача.

Свердловский Минздрав (на фото глава ведомства Игорь Трофимов) однозначно трактует случившееся, как вину «Мегаденты» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Позиция следователей оказалась схожей с позицией чиновников здравоохранения (с марта 2015 года проведены множественные внеплановые проверки Министерством здравоохранения Свердловской области, областным Росздравнадзором, управлением Роспотребнадзора). «В ходе следствия были допрошены работники Минздрава, из показаний которых установлено, что врач общей практики не может проводить операции, относящиеся к квалификационным требованиям стоматолога-хирурга», — отмечает Смоляренко.

Более того Министерством здравоохранения Свердловской области и Росздравнадзором были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в результате чего Арбитражный суд привлек ООО «Мегадента Клиник» к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями лицензионных требований. Не смотря на то, что адвокаты элитной стоматологии пытались обжаловать решения, Высший арбитражный суд страны полностью подтвердил все грубые лицензионные нарушения клиники.

Как в «Мегаденте» лечат пациентов

Нам удалось разыскать и других клиентов клиники «Мегадента», которые охотно поделились своими историями. «В 2005 году я начала лечить в этой клинике зубы: сначала было все хорошо: один зуб, потом второй, третий, — рассказала агентству Светлана Бекурина. — У них — манера раскручивать пациента, который приходит с деньгами».

Дорогостоящие услуги современных стоматологов, оказывается, сопровождаются и профессиональными рисками Фото: Анна Серкова © URA.RU

По ее словам, сделав несколько зубов, ей предложили поправить зубик, который с детства был скривлен — с помощью брекетов. «Я носила их примерно год и четыре месяца, а когда сняла, то заметила, что мои передние зубы (шесть сверху и шесть снизу) как-то неестественно наклонились, — рассказывает Светлана. — Я же знаю свой родной прикус! То, что было до брекетов, отличалось от того, что стало».

Зубы оказались наклонены на 5 градусов вперед. «Меня об этом никто не предупреждал, что возможен такой побочный эффект — знай о нем, я, может быть, и не согласилась бы на брекеты, — говорит женщина. — Меня довели до слез! За зубами стояли железные штуки, чтобы зубы не „съезжали“ — мне пришлось искать врача, чтобы убрать их и чтобы у меня зубы более-менее восстановились — я сделала это уже в другой клинике».

Единственные, кто еще не высказался по проблеме — профессиональное сообщество стоматологов Урала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2011 Светлана Бекурина подала на «Мегаденту» гражданский иск. «В суд приходила директор клиники Любимова, приходил также лечащий врач, и вместе они свидетельствовали против меня — это было самое противное», — вспоминает пациентка. Врачи сумели доказать, что отклонение зубов после брекетов в пределах 5 процентов — это «ортодонтическая норма», и Светлана суд проиграла. «Была экспертиза, которая стоила определенных денег, и услуги адвоката — всю эту сумму (58 тысяч) они возложили на меня, передав приставам исполнительный лист, и сейчас на мне висит долг, — говорит Света. — Вот так я полечила зубки! Еще и должна осталась!» По мнению пострадавшей пациентки, адвокаты клиники использовали в суде все возможные незаконные способы для решения дела не в ее пользу.

Кроме истории Бекуриной, на сайтах, где публикуются судебные акты, можно найти еще несколько судебных дел, в которых фигурирует «Мегадента».

По данным «URA.RU», процесс, который начался недавно в Кировском суде Екатеринбурга — уже восьмое по счету судебное разбирательство с привлечением этой клиники.

Позицию руководства клиники «Мегадента» озвучил адвокат, защищающий в суде врача Мезенцева. «Разглашать ход судебного процесса я не могу, так как заседания закрытые, — заявил „URA.RU“ Алексей Вейс. — Три года назад потерпевшему была сделана операция в этой клинике, по нашему мнению, ее сотрудники не нарушили никаких нормативов, все было сделано правильно».

По мнению защитника, ни в действиях врача, ни в действиях главного врача нет состава преступления. «Мы предоставляем в суд доказательства защиты (какие — тоже говорить пока не могу), — сообщил защитник. — Мы надеемся, что суд вынесет справедливое решение и оправдает врачей»

Врачу-стоматологу Мезенцеву и бывшему главврачу «Мегаденты» Меньшиковой грозит до шести лет лишения свободы. В прокуратуре Свердловской области, которая поддерживает гособвинение в ходе судебного процесса, пообещали прокомментировать эту историю позднее.