Свердловские чиновники нагрянут в Белинку, где коллектив конфликтует с директором

Замгубернатора Свердловской области Савинова приедет в библиотеку Белинского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возможно, после визита чиновников в Белинке удастся достичь понимания между сотрудниками
Возможно, после визита чиновников в Белинке удастся достичь понимания между сотрудниками Фото:

Высокопоставленные чиновники нагрянут в екатеринбургскую библиотеку Белинского. Среди них — замгубернатора-глава свердловского минздрава Татьяна Савинова, министр культуры Светлана Учайкина, два ее зама и другие специалисты. Они встретятся с коллективом Белинки, который второй год находится в конфронтации с директором Ольгой Титовой, и выслушают обе стороны конфликта. Об этом сообщил источник URA.RU. 

Также во встрече 18 сентября будут участвовать члены общественного совета при свердловском минкульте, руководство Белинки и заведующие отделами. Среди них есть те, кто открыто выступает против политики руководства Титовой. 

«Некоторые члены коллектива сомневаются в компетенциях Титовой, их смущает ее манера управления. Якобы она не пытается услышать мнения коллег: есть только ее взгляд, как решила, так и будет. Также некоторые считают, что Ольга Анатольевна не понимает всех задач Белинки — самой крупной региональной библиотеки уровня субъекта РФ», — объяснил собеседник агентства. 

По этому поводу библиотекари не раз писали обращения на имя губернатора и министра культуры. По словам источника, ранее на них не обращали особого внимания. «Сейчас же в Белинку едет армия первых лиц. Все удивлены», — передает он. 

Во время встречи чиновники затронут острые вопросы, выслушают позицию директора, членов коллектива, авторов обращений в минкульт и обсудят сложившуюся напряженную ситуацию. Корреспондент обратился за комментарием к главе Белинки Ольге Титовой, но та отказалась от высказываний. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Высокопоставленные чиновники нагрянут в екатеринбургскую библиотеку Белинского. Среди них — замгубернатора-глава свердловского минздрава Татьяна Савинова, министр культуры Светлана Учайкина, два ее зама и другие специалисты. Они встретятся с коллективом Белинки, который второй год находится в конфронтации с директором Ольгой Титовой, и выслушают обе стороны конфликта. Об этом сообщил источник URA.RU.  Также во встрече 18 сентября будут участвовать члены общественного совета при свердловском минкульте, руководство Белинки и заведующие отделами. Среди них есть те, кто открыто выступает против политики руководства Титовой.  «Некоторые члены коллектива сомневаются в компетенциях Титовой, их смущает ее манера управления. Якобы она не пытается услышать мнения коллег: есть только ее взгляд, как решила, так и будет. Также некоторые считают, что Ольга Анатольевна не понимает всех задач Белинки — самой крупной региональной библиотеки уровня субъекта РФ», — объяснил собеседник агентства.  По этому поводу библиотекари не раз писали обращения на имя губернатора и министра культуры. По словам источника, ранее на них не обращали особого внимания. «Сейчас же в Белинку едет армия первых лиц. Все удивлены», — передает он.  Во время встречи чиновники затронут острые вопросы, выслушают позицию директора, членов коллектива, авторов обращений в минкульт и обсудят сложившуюся напряженную ситуацию. Корреспондент обратился за комментарием к главе Белинки Ольге Титовой, но та отказалась от высказываний. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...