Свердловские чиновники нагрянут в Белинку, где коллектив конфликтует с директором

Высокопоставленные чиновники нагрянут в екатеринбургскую библиотеку Белинского. Среди них — замгубернатора-глава свердловского минздрава Татьяна Савинова, министр культуры Светлана Учайкина, два ее зама и другие специалисты. Они встретятся с коллективом Белинки, который второй год находится в конфронтации с директором Ольгой Титовой, и выслушают обе стороны конфликта. Об этом сообщил источник URA.RU.
Также во встрече 18 сентября будут участвовать члены общественного совета при свердловском минкульте, руководство Белинки и заведующие отделами. Среди них есть те, кто открыто выступает против политики руководства Титовой.
«Некоторые члены коллектива сомневаются в компетенциях Титовой, их смущает ее манера управления. Якобы она не пытается услышать мнения коллег: есть только ее взгляд, как решила, так и будет. Также некоторые считают, что Ольга Анатольевна не понимает всех задач Белинки — самой крупной региональной библиотеки уровня субъекта РФ», — объяснил собеседник агентства.
По этому поводу библиотекари не раз писали обращения на имя губернатора и министра культуры. По словам источника, ранее на них не обращали особого внимания. «Сейчас же в Белинку едет армия первых лиц. Все удивлены», — передает он.
Во время встречи чиновники затронут острые вопросы, выслушают позицию директора, членов коллектива, авторов обращений в минкульт и обсудят сложившуюся напряженную ситуацию. Корреспондент обратился за комментарием к главе Белинки Ольге Титовой, но та отказалась от высказываний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!