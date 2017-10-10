Пермский край готовится к увольнению каждого третьего главврача

22:05 10 октября 2017 1

Обновление состава главврачей может обернуться как усилением краевой медицины, так и масштабным конфликтом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пермское медицинское сообщество находится в серьезном напряжении, рассказали «URA.RU» собеседники в отрасли. Связано это с тем, что в конце ноября истекают сроки договоров с большим количеством главных врачей края. Продлят ли с кем-то контракты — пока неизвестно. В пресс-службе ведомства агентству подтвердили, что 30 ноября истекают сроки договоров у 56 главврачей (их список пока не предоставили).

Всего в Пермском крае порядка 150 руководителей медучреждений. Это значит, что до конца года кадровый состав главврачей может обновиться сразу на треть. При этом не исключено, что «замены» вызовут серьезные конфликты не только среди медиков, но и в обществе.

Именно с внезапного увольнения 30 главврачей начиналась война общественности с Ольгой Ковтун Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Подобная история происходила в Прикамье два года назад. Тогда разразился скандал: в сентябре 2015 года истекли договоры у 30 главврачей, минздрав не стал продлевать контракты. Резонанс усилил тот факт, что лишь пару месяцев ведомство возглавляла вице-премьер, «варяг» из Екатеринбурга Ольга Ковтун — соратница губернатора Виктора Басаргина. Тут же поползли слухи, что вакантные должности раздадут специалистам из Свердловской области.

Общественность возмутилась поведением чиновников, поскольку удар пришелся в том числе на известных и уважаемых главврачей. Так, без работы едва не осталась руководитель пермской детской больницы №13 Ольга Токмакова, но за нее вступился коллектив.

В итоге «зачистка» обернулась беспрецедентными мерами: Ковтун объявила, что главврачи будут назначаться абсолютно открыто, на условиях конкурса. Была создана специальная комиссия. Минздрав свое обещание сдержал, а жители соседнего региона пермские больницы в действительности не возглавили.

Максим Решетников сделал так, что в пермской медицине один человек больше командовать не сможет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новая команда уже отошла от практики открытых конкурсов. В этом году назначения состоялись по решению министерства, а не комиссии. Главврачи теперь оказались заложниками смены власти.

«Губернатору удалось создать систему, в которой нет единого центра принятия решений, а управляет ей сразу ряд продвинутых специалистов. Но главврачи пока не знают к чему готовиться: что будет с финансированием, станут ли чиновники прислушиваться, или начнут „давить“. Плюс руководители больниц работают на эффективных контрактах: фактически минздрав может за три дня уведомить любого из них и уволить в одностороннем порядке без объяснения причин», — рассуждает один из информаторов.

В пермской медицине действуют сразу три сильные фигуры: исполняющий обязанности министра Дмитрий Матвеев, неформальный советник губернатора, бывший вице-премьер Анатолий Зубарев и директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татьяна Мельникова. Плюс активно взаимодействует с руководителями больниц замминистра Янина Калина (ее покровителем зачастую называют спикера Заксобрания Валерия Сухих).

Дмитрий Матвеев разгонять действующих главврачей не планирует. Но новыми вводными из Москвы воспользуется Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

И.о. министра Дмитрий Матвеев сообщил «URA.RU», что пока не готов говорить подробно на тему истечения сроков договоров у 56 главврачей, но отметил, что массового увольнения не ожидается. «Какой-то глобальной замены не будет. В то же время мы учтем, в частности, вступившие в силу изменения федерального законодательства относительно предельного возраста руководителей медучреждений», — говорит глава минздрава. Новый возрастной ценз для руководителей больниц составляет 65 лет.

У полностью открытого назначения главврачей есть как плюсы, так и минусы, отмечает координатор благотворительного фонда «Дедморозим», председатель общественного совета при минздраве Дмитрий Жебелев. Он как раз принимал активное участие в работе комиссии два года назад.

Дмитрий Жебелев предлагает назначать главврачей по компромиссному сценарию Фото со страницы Дмитрия Жебелева в Facebook

В случае назначения главврачей на конкурсной основе, по словам общественника, отрасль получает много новых специалистов, которых можно взять на заметку. Открытость исключает лоббирование отдельных специалистов. Минусы: комиссия принимает решение, а ответственность в дальнейшем целиком несет минздрав. Другая деталь — комиссии достаточно часто приходилось собираться, что проблематично.

«Возможно, наилучший вариант — некая комбинация: комиссия рекомендует какую-то кандидатуру, а министерство принимает итоговое решение. В любом случае, хотелось бы, чтобы к действующим главврачам отнеслись по-человечески. Даже если руководителя хотят заменить — стоит своевременно проинформировать его об этом и найти ясные аргументы», — добавил Жебелев.

Обновления в медицине нужны, и лучше проводить их открыто — полагает председатель правления организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова. «Как общественная организация мы, конечно, выступаем за открытость. Конкурсные процедуры при назначении главного врача позволяют учесть мнение коллектива учреждения и экспертного сообщества. Кроме того, кадровый резерв пополняется специалистами, подавшими свои заявки. На сегодняшний день проблем в медицине накопилось так много, что обновление менеджмента просто необходимо», — отметила собеседница.