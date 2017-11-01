Ученые выяснили много интересного про грязь в Екатеринбурге

10:39 01 ноября 2017 2

Екатеринбург вновь превратился в «Грязьбург» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исследование природы и причин появления грязи на улицах Екатеринбурга, инициированное мэрией города после многолетнего давления возмущенных горожан, дало интересные результаты. Об этом сообщил источник агентства в горадминистрации и подтвердил замдиректора Института промышленной экологии Уро РАН Илья Ярмошенко.

Исследование идет с начала 2017 года. На изучение грязи мэрия выделила 1,89 миллиона рублей. По техзаданию ученые должны определить источники и причины загрязнения города. Информация о ходе исследования просочилась в СМИ лишь однажды. Ученые выяснили и рассказали, что летом при замене брусчатки на площади 1905 года рабочие использовали шлак, который в дождливую погоду привел к появлению грязи, которой до работ в центре города не должно было быть.

После этого сотрудникам института запретили комментировать все, что связано с исследованием, до его завершения. «Много всего интересного удалось выяснить, но пока не даем никакой информации для публикации», — заявил замдиректора ИПЭ по науке Илья Ярмошенко.

Мэрия не приняла во внимание замечания ученых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия также не работает с предварительными выводами и намерена дождаться официального завершения работ и сдачи полной версии доклада. Председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Егор Свалов заявил, что результаты изучения раскроют только в конце года. «Институту запрещено делиться итогами, сначала они передадут их нам», — подтвердил чиновник.

Ожидается, что выводы о том, как бороться с грязью в Екатеринбурге будут сделаны ближе к весне. Тем временем недовольство горожан из-за нового сезона грязи растет. Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков у себя на странице в Facebook разместил фотографию участка дороги около «Пассажа» и подписал: «Вчера на этом месте было точно так же. Внимание, вопрос: сколько нужно времени что бы убрать грязь в центре города?»

«Я бы по-другому вопрос поставил: сколько нужно наглости, чтобы эту грязь не убирать?» — возмущается пользователь Сергей.

«Это просто издевательство над людьми», — прокомментировал пост подписчик Андрей.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что службы благоустройства в связи с установившейся плюсовой температурой ведут работы по очистке города от грязи. «Коммунальщики пустили в ход технику, позволяющую собирать грязь. Всего в ночь работало 125 машин и 76 дорожных рабочих», — сообщил представитель мэрии Анатолий Карманов.

Из-за регулярного появления грязи на городских улицах уже почти десять лет Екатеринбург считается «Грязьбургом».