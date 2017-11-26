Учитель сделал второклассника изгоем. Скандал вскрыл сбой в системе

15:02 26 ноября 2017 0

Обычно такие проблемы замалчивают и родители, и руководство школы. Случай в школе Екатеринбурга за счет огласки открыл проблему всей образовательной системы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В редакцию «URA.RU» обратились родные второклассника, обучающегося в одной из школ в центре Екатеринбурга. Они рассказали, что их ребенок учится изолированно от других — после нескольких травм, нанесенных ему одноклассниками. По их мнению, это произошло не просто при попустительстве педагога, а с его подачи. Подробности — в материале агентства.

8-летний Дима (имя изменено) учится в школе недалеко от цирка. Это не гимназия, она не входит в топы лучших школ города, но расположена в центре города, и среди учащихся — немало обеспеченных родителей. Дедушка Димы — тоже непростой человек: экс-замминистра свердловского правительства. Заставить обратиться к журналистам его заставила дикая ситуация, сложившаяся вокруг внука. По словам деда, мальчика в школе просто затравили.

Травма за травмой

«4 мая моему внуку сломали нос: сзади на него напал мальчик, кинул его на пол, у ребенка — перелом носа, — рассказал „URA.RU“ Борис Петрович (более конкретную информацию „URA.RU“ не сообщает по этическим соображениям). — Травму зафиксировали в травмпункте, с делом разбиралась полиция — все закончилось беседами. В этом учебном году 16 октября — снова травма. У них в классе учится крупная, на год старше, девочка, она догнала его в коридоре и ударила сзади телефоном по голове — рассекла ему затылок. Пришлось обращаться в больницу».

За полгода одноклассники травмировали Диму дважды: сломали нос, разбили голову Фото: из семейного архива

«В школе выкрутились, что, якобы, девочка защищалась, но ведь она нанесла ему удар по затылку! Как она могла обороняться? — недоумевает мама Димы. — Мы написали заявление в полицию, инспектор опросила детей, но в возбуждении уголовного дела нам отказали. Мы обжаловали этот отказ в прокуратуре, потому что, если почитать постановление об отказе, получается, что мой же еще и виноват, хотя именно он — пострадавший!».

После этого случая Диму отсадили от класса — несколько дней он учился в комнате завхоза, затем его перевели в кабинет старшей школы. «Он сидит там за ширмой, параллельно старшеклассники занимаются, — рассказывает мама мальчика. — Но там хотя бы больше похоже на класс. Каждый день к нему приходит другой педагог — в неделю получается пять разных учителей.

На физкультуру, английский и музыку его водят за руку, с детьми садиться не дают — только на заднюю парту. В столовой садят за отдельный стол».

По словам родных, раньше Дима ходил в карате, но после сломанного носа секцию пришлось оставить. Сейчас занимается в музыкальной школе — поет в хоре и играет на балалайке. «Хотя бы там он находит общение, а то ему полдня даже поговорить не с кем! — говорит женщина. — К ребятам в музыкалке стал тянуться, раз там нет к нему такого негативного отношения, как в классе. Ему очень обидно: по вечерам ревет, спрашивает: почему так, когда он пойдет в класс к остальным детям».

Дедушка мальчика позвонил свердловскому министру образования Юрию Биктуганову — тот порекомендовал обратиться в прокуратуру. Мама ребенка написала жалобу в надзорное ведомство, а также уполномоченному по правам ребенка. По ее словам, после этого травля ребенка только усилилась.

Гиперактивный ребенок и бездетная учительница

На вопрос, что страшного совершил ее ребенок, чтобы его держали в изоляции от остальных, женщина отвечает, что на него не раз бывали докладные о том, что он вставал с места и срывал уроки. «Но в первом классе многие дети неусидчивые!» — защищает Диму мама. «Да, он непоседливый, — говорит дедушка. — Скажем, идет урок, он тянет руку, учительница его не спрашивает — он обижается, выходит из класса и сидит за дверью. Но потом-то возвращается!».

По мнению родных пострадавшего мальчика, учительница сама сформировала у класса негативное отношение к Диме Фото: из архива семьи Димы

Мать считает, что гиперактивность ее сына раздражала учительницу: она не смогла с ним справиться и стала вымещать свои эмоции на ребенке.

«Начиная с первого класса, она стала писать ему в дневник замечания относительно активного поведения (бегал, толкался, высказывался вслух и т. п.), а также при всех детях и родителях нашего класса отчитывать ребенка за малейший поступок, — пишет мама мальчика в жалобе в прокуратуру. — При этом, действия других детей по отношению к сыну учителем не замечались, зато его малейшие поступки: толкнул (случайно или нет, не разбиралось), обозвал (причины тоже не выяснялись) сразу приводили к критике ребенка или высмеиванию его в классе».

Постепенно в классе сформировалось негативное, насмешливое отношение к ребенку — по мнению родных, учительница сама превратила Диму в изгоя в классе. «Это она начала кампанию против него, — убежден дедушка. — Всячески высмеивала его, в том числе, в раздевалке, при родителях. Да, в это трудно поверить! Мне бы кто рассказал, я бы не поверил. Может, дело в том, что классный руководитель — женщина немного властная, а своих детей у нее нет?»

«Тыкал иголками, толкал под машину»

Все травмы, которые получил ребенок, зафиксированы в медучреждниях Фото: из архива семьи Димы

Однако в школе рассказывают о «другой стороне медали», о которой родные мальчика умалчивают — о том, как вел себя Дима по отношению к другим детям. «Претензий к нему много: тыкал иголкой в разные места, особенно девочек, толкал детей на проезжую часть при переходе улицы, шарится по чужим портфелям (хотя семья благополучная), — рассказал „URA.RU“ один из педагогов. — Но мама воспитывает ребенка одна. Знаете, кто у нее отец — дед этого мальчика? Бывший замминистра регионального правительства! Вот они и подают везде заявления».

Последняя конфликтная ситуация произошла совсем недавно — в конце первой четверти. «23.10.2017 Оля Б. пожаловалась маме, что мой сын ее обозвал, — рассказывает мама мальчика. — Мама этой девочки, которая является членом Совета школы и родительского комитета, заявила сыну, что возьмет ремень и отхлещет его, а затем набросилась на него в фойе школы и, схватив за подбородок, мотала его голову. Я зашла в школу и сказала ей, что нельзя трогать ребенка».

Эта ситуация, когда родитель применил физическую силу к чужому ребенку, никак не была расследована ни в школе, ни правоохранительными органами. Мало того, ее всячески постарались замять.

«Я попросила просмотреть видеокадры происходящего (в фойе ведется видеонаблюдение) — мне был дан ответ, что изображение очень мелкое, а произошедшее пришлось на перерывы в съемке», — пишет мать Димы.

Светлана Германовна на прогулке с классом Фото: из архива семьи Димы

Зато по жалобе мамы девочки проводилось целое расследование. «Меня и ребенка вызвал завуч начальных классов и без присутствия девочки начала допрос моего сына, — рассказывает мама мальчика. — Опросили всех детей класса. Сын пришел домой и сказал, что большинство детей были за Олю, так как многие с ней дружат, но они подтвердили, что сын не обзывал Олю, а просто сказал про ее рисунок».

Ситуация с Димой уже не раз становилась предметом обсуждений на школьных совещаниях. «Один раз позвонили маме, говорят: приходите, побеседовать надо, — рассказал дедушка — Слава богу, она пришла вместе с адвокатом — оказалось, собралась конфликтная комиссия. И в этой комиссии — та самая мама, которая занималась рукоприкладством. На нашего ребенка целое досье завели! Когда адвокат спросил, кто, по их мнению, виноват в ситуации, ему категорично ответили: «ребенок».

«Последняя встреча была — никакого шага вперед, одна неприязнь, — говорит мама. — Родители из родительского комитета, которые окружают классную руководительницу, настроены очень агрессивно. Они настроили и других родителей».

«Я готов отвечать за свое решение»

Классный руководитель Димы Светлана Германовна отказалась общаться с корреспондентом «URA.RU», сославшись на занятость. А директор школы, напротив, не побоялся разговора — он подробно и взвешенно прокомментировал происходящее. «Английский, физкультуру и музыку ребенок сейчас посещает со всем классом, — рассказал он „URA.RU“. — Остальные предметы педагоги ведут с ним индивидуально — я принял такое решение после того, как он в классе получил очень серьезную травму, которую ему нанесли одноклассники».

В ответ на вопрос, почему бы изолировать не пострадавшего, а, наоборот, агрессоров, директор ответил:

«Получается, что это весь класс — все родители дружно написали заявление с просьбой исключить его из класса. Пообщавшись с детьми, я понял, что они не успокоятся: они настроены к нему очень агрессивно.

Побеседовав с родителями, я понял, что те тоже не успокоятся».

Директор Игорь Александрович уверен, что, изолировав ребенка, принял лучшее решение Фото с сайта школы

По его словам, ситуация накалялась давно. «Это копилось весь первый класс, но мы ничего не делали, потому что в первом классе стараемся оградить детей от любых резких движений, — поясняет директор. — Но когда он в первую четверть получил травмы, я ничего другого не мог сделать. Я готов отвечать за свое решение хоть перед кем, но моя цель выполнена — жизнь и здоровье ребенка вне опасности. Я вывел ситуацию из критической фазы. Дальше если прокуратура или уполномоченный [по правам детей] что-то решат — пускай. Я честно выполнил свой долг».

По поводу мнения родителей о том, что это учительница превратила Диму в изгоя, директор сказал: «Это может быть и так, и не так». «Но факт, что ребенок со слезами просится обратно к Светлане Германовне, как только увидит ее — бежит обнять, — говорит Игорь Александрович. — Видно, что он сохранил к ней искреннюю любовь. Это противоречие у меня в голове никак не укладывается». При этом руководитель не уверен, что ребенка удастся вернуть в коллектив. «Педагог готов его принять, но что делать с родителями и детьми этого класса?» — спрашивает директор.

Разрешение ситуации он видит в том, чтобы начать все с чистого листа. «Я предложил маме: давайте сделаем небольшую паузу, все уляжется — и мы переведем мальчика в параллельный класс, — рассказал директор. — Там углубленный английский — ему понравится. Он уже наладил контакты с детьми из того класса. И учитель там, я уверен, справится с ним.

Ребенок действительно непростой: он очень сообразительный, живой, но чересчур активный. С такими надо уметь работать».

По его словам, мама мальчика сейчас согласует переход со второй смены в первую в музыкальной школе, и как только это решится, ребенок будет переведен».

Детский омбудсмен Игорь Мороков: «Мы опять утыкаемся в отсутствие психологического сопровождения в школах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области заявил «URA.RU», что не считает решение изолировать ребенка от класса правильным. «Я не против педагогических приемов (вспомните Макаренко), но думаю, что такие решения должны согласовываться с психологом, чтобы понимать, какие будут последствия, — сказал Игорь Мороков. — В этой школе, насколько я знаю, нет специалиста-психолога. Мы опять утыкаемся в недостаточное психолого-педагогическое сопровождение в образовательных учреждениях».

По словам Морокова, он уже сообщил о ситуации в школе руководителю департамента образования Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой. «Она включилась и, я уверен, что разберется», — говорит детский омбудсмен. Получить комментарий прокуратуры, сотрудники которой выезжали в школу для проверки, к моменту публикации не удалось.